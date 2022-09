¿No fue por lavar plata?: Aida Victoria Merlano cuenta como fue que se volvió exitosa

La hija de la ex senadora prófuga Aida Merlano, Aida Victoria Merlano, no solo suele acaparar titulares por sus constantes peleas en redes con otros compañeros del gremio, y por los constantes comentaros que recibe en redes tanto por quienes siguen su contenido como por su detractores.

Pero desde hace algunos días, la influencer vio cómo se le empezó a caer el mundo encima tras conocerse que un juez le imputara una severa condena, gracias a la presunta ayuda que ella le prestó a su mamá para huir del país. Esto, lográndolo mientras Aida Merlano se encontraba en una cita odontológica en la ciudad de Bogotá.

A pesar de la situación por la que se encuentra pasando la creadora de contenido, varios han seguido señalándola y criticándola por la procedencia de sus ingresos. Así mismo, en redes no han dudado en afirmar que la plata que Aida Victoria ha hecho ha sido a punta de movimientos ilegales y de ‘lavar plata’. Sin embargo, Merlano ha afirmado en más de una ocasión que todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo y esfuerzo.

Así inició la vida laboral de Aida Victoria Merlano

De hecho, en más su reciente vídeo, la creadora de contenido tuvo que desahogarse con sus seguidores, contándoles que antes de ganar plata por su contenido en redes, trabajó como vendedora de accesorios para mujer, y con eso logró costearse sus propias cosas. Según sus propias palabras, fue hace tres años, cuando ella se fue de casa sin dinero tras tener una discusión con su madre, y después de pensar de muchas maneras como no se dejaría morir de hambre, explotó sus habilidades para ver que le saldría mejor para poderse generar ingresos.

«No me avergüenzo de nada, quiero ganar dinero, pero qué puedo ofrecer, fui a Buena Vista para conseguir algunos productos baratos y luego revenderlos a precio de oro. Cuando llegué a Buena Vista, descubrí que ya había comprado accesorios por valor de 85.000 pesos y que al por mayor me podían costar 18.000 pesos. Ahí me cambió la vida”, afirmó.

Así mismo, continuó su relato diciendo: “En Barranquilla, en esa época, había muchos eventos como cumpleaños y grados, pero en esas ocasiones las mujeres sólo suelen tener listo el calzado y la ropa, no los accesorios. Mientras aquellas mujeres se preparaban, les vendí accesorios como collares, pendientes y aretes. No pueden concebir la cantidad de accesorios para mujer que logré vender. Piensa en las necesidades de tus consumidores y cúmplelas”.

Aida Victoria Merlano terminó su relato de como sobrevivió afirmando que su emprendimiento lo inició con tan solo $500.000, dando a entender que en verdad no se necesitan grandes inversiones para iniciar un negocio.

En este video, Aida Victoria Merlano cuenta su historia de como salió adelante antes de hacer de las redes sociales su forma de trabajo: