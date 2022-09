Quién iba a imaginarse: así se burlaba Aida Victoria Merlano un día antes de su condena

Aida Victoria Merlano y su mundo se han venido abajo tras conocerse la inesperada decisión que tomó el juez número 20 de conocimiento de la ciudad de Bogotá, tras emitir una sentencia condenatoria en su contra. Aida Victoria es la hija de la excongresista prófuga Aída Merlano, quien actualmente se encuentra huyendo de la justicia colombiana en el país vecino de Venezuela. Todo esto, debido al caso que se re abrió tras la fuga de la mujer mientras se encontraba en una cita odontológica en la ciudad de Bogotá.

A raíz de esto, varias de sus compañeras en el gremio de creadoras de contenido, cómo ‘Epa Colombia’, Yina Calderón, e incluso la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramirez, se pronunciaron ante lo ‘injusto’ que era esta medida que se estaba tomando, ya que presuntamente a ella se le está acusando de tener responsabilidad en la fuga de su mamá.

La dura condena contra Aida Victoria Merlano, mientras los poderosos socios politicos y cómplices de la compra de votos de su madre siguen en la más completa impunidad, es un ejemplo más del comportamiento selectivo y pusilánime de la justicia en Colombia — Félix de Bedout (@fdbedout) September 7, 2022

Pero el día anterior al conocerse la decisión del juez y sin esperarse la vuelta de 180 grados que darían sus circunstancias, la influencer se encontraba muy feliz y burlándose de esta situación, incluso afirmando que tras esperar los resultados de este caso, Aida Victoria afirmaba que ‘no sabía si reír o llorar’, ante la noticia que se encontraba esperando para ese momento. Incluso, hasta a su ex pareja le envió ‘un vainazo’ de por medio.

En este video se puede como iba de bien el día de Aida Victoria Merlano antes de conocer la sentencia que le sería imputada:

Las redes también han manifestado lo ‘desproporcionado’ que se está tornando el caso y piden que la dejen en paz

Muchos en redes han opinado sobre lo desproporcionado que se está llevamdo esta situación, y ahora muhcos han desgarrado sus vestiduras en aras de mostrarle todo su apoyo a la creadora de contenido:

“Aida Victoria Merlano no va a poder apelar a casa por cárcel. Mientras tanto, Enrique Vives, que asesinó a 6 jóvenes por manejar borracho, en su casita, bien gracias. La justicia en Colombia es un chiste”, “Condenaron a Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá… Aquí la vaina es por qué no pasa nada con lo que dijo esa señora desde Venezuela. Por qué Vickicita se sigue haciendo la pendeja y por qué Don Char sigue libre.”, o también “17 años de cárcel para Aida Victoria Merlano por ayudar a fugar a la mamá, me imagino que a Alejandro Char le van a dar el doble de años mínimo, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿cierto?”, entre varios más

Así mismo, en un trino, su abogado confirmó qué se hará todo lo que esté en su poder para revertir esta decisión, afirmando: “La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo.”

Este fue el mensaje entregado por Miguel Angel Del Río Malo, abogado a cargo del caso de la influencer:

Se espera a que la apelación sea confirmada y que se conozca la verdadera sentencia que tendría que cumplir Aida Victoria Merlano.