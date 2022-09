“¿Quiere que me muera de hambre?” Aida Victoria aplasta a periodista de Caracol que la criticó por influencer

Aida Victoria Merlano negó los cargos que se le imputaron de enriquecimiento ilícito. Pero apenas Diana Giraldo de Caracol Radio le preguntó por qué seguiría siendo influencer aún con su proceso, Aída explotó y la dejó callada.

Todo comenzó cuando le preguntaron qué seguiría para ella. Explicó que pasarían a segunda instancia y preguntó por el nombre de la periodista. “¿Entonces tú qué pretendes si yo no sigo con mi actividad como influencer? ¿Que me muera de hambre?”

La periodista aludió a que solo era una pregunta que se le hacía. Pero Merlano dijo que esa no era una pregunta, sino un juicio y señalamiento hacia su profesión.

Incluso la comenzó a defender.

“Me dijiste, cómo es posible que sigas con tu profesión como influencer si te acaban de condenar. Me estabas atacando. Si yo no sigo con esto, qué voy a hacer, porque de esto vivo y de esto vive mi familia y te lo voy a aclarar. Resulta que por lo menos ocho miembros de mi familia dependen de mi, entre ellos dos menores de edad y tres señores de tercera edad”.

Ahí intervino Gustavo Gómez

Este le dijo que si ella podía y era legal, tenía todo el derecho de hacerlo. A lo que Aida Victoria explicó que su profesión no era tan fácil como la pintaban.

“No me divierto y paso el tiempo, es un trabajo, me pagan por eso, tengo una nómina de empleados”.

Giraldo insistió que la pregunta era válida. Merlano dijo que esa no era una pregunta. “A veces tú dices cosas que se te olvidan, dijiste que no era posible que siguiera como influencer, que era un juicio tuyo”.

Gustavo Gómez trató de zanjar todo, pero Aida siguió. “Yo espero que ahora que me saquen del aire, no hagas comentarios que no estás dispuesta a hacerme de frente”.

La respuesta se hizo viral. Y por supuesto, alaban a Aida por ello.

Acá, toda la discusión: