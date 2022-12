¡El desmadre! y se queja de las críticas: familia de Yina Calderón protagoniza vergonzosa fiesta

Yina Calderón dice que a ella y su madre no les importan las críticas Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Una vez más Yina Calderón es motivo de fuertes críticas, pero en esta oportunidad ella no fue la única protagonista del “desmadre” que se armó en la fiesta de cumpleaños de su hermana Leonela, pues todo su grupo familiar fue protagonista de los más bochornosos momentos.

Y aunque la influencer y DJ alegó en cada una de las historias que subió a su cuenta de Instagram que se trataba de una reunión casual y típica de las familias colombianas, más de uno reiteró que cada vez más deja en evidencia la poca clase que tienen y que dejan en pena a cualquiera con sus actitudes que quedaron registradas en el implacable mundo 2.0.

Cada escena era peor que la otra, y aunque la polémica colombiana había comentado que ya no se emborracharía más, además de no cumplirlo, también mostró cómo hasta su madre hizo de las suyas y todos terminaron tirados en el suelo, en el baño y hasta despeinados y sin conciencia.

Yina Calderón y su familia organizaron la fiesta más bochornosa

“Yo vine pal’ baño, ya estoy como ‘prendida’, pero me voy a acostar porque prometí no volver a emborracharme tanto. Pero mi familia es única, ustedes vieran como están afuera, mi familia es única. Yo siento, sin ser creída con nadie, que mi familia es la más familia típica familia colombiana; estrato 3, 2, 1. Que se goza lo que sea, uno no tiene plata, pero tiene alegría y personalidad y es lo que cuenta”, expresó en una de las tantas historias en las que Yina Calderón mostró el avance de esta fiesta.

Pero, lo que más impactó de todo es cómo su madre Merly Ome, no dudó en tirarse al piso para intentar hacer el seductor baile de “Envolver” interpretado por Anitta y en el que quien lo haga debe tumbarse al suelo y mover sus caderas de forma sexy, pero aunque no lo logró, ésta hasta dejó su ropa interior incluso hasta a los integrantes de la banda norteña que tocó en vivo en esta celebración.

Es así como todo transcurrió incrementando los momentos más vulgares, bochornosos y en los que faltó la clase, pero para molestia de muchos es que Yina aseguró que así eran la mayoría de las fiestas colombianas quienes se sienten ofendidas con este comentario, pues se considera que no es así y que luego ella se queja después de dar tanto material para ser criticada.