Respuesta de puro ‘levantado’: Westcol sacó su misoginia a relucir y ahora la paga caro

Varias celebridades y personalidades del entretenimiento colombiano se han dado cita para asistir al mundial de la FIFA que se está llevando a cabo en Qatar, y este evento no ha estado exento de polémica gracias al lugar donde se celebra.

Quienes asisten suelen documental sus vivencias en el territorio catarí, así como lo que sucede en los partidos de futbol para los que han adquirido sus entradas.

Y una de las personalidades del streaming, Luis Villa, mejor conocido Westcol, y quien desde hace algunos meses ha dado de que hablar gracias a su corto romance con la creadora de contenido que fue condenada recientemente por ayudar a su madre a convertirse en una prófuga de la justicia, la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Desde su llegada al territorio de Qatar, el creador de contenido en Twitch ha compartido momentos de su paso por el Mundial, y de paso aprovechó para hacerle honor a la enorme misoginia y abuso que enfrentan las mujeres en esa area con unos comentarios deplorables. Las redes no han tenido piedad.

Los horribles comentarios que Westcol hizo sobre las mujeres

Mientras Villa se encontraba interactuando con sus seguidores en redes sociales, tuvo la necesidad de hacer una ‘broma’ sobre el abuso que el genero femenino debe padecer en Qatar y toda esa región del oriente, y con una comparación machista y abusiva y machista, ofendió a las mujeres colombianas y a las qatarís.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, dijo el hombre en una de sus stories.

“Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: “Por qué no aprenden así, por qué no son como acá”, o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres””, comentó una cibernauta con profunda indignación ante las atroces palabras del joven.

Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: "Por qué no aprenden así, por qué no son como acá", o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres pic.twitter.com/bJZCRNx8iy — Susana✨ (Taylor's version) (@sna1609) November 30, 2022

Inmediatamente las redes sociales han ‘despedazado’ a este personaje en redes, y muchos se preguntan como es posible que gente así se vuelva famosa. La ignorancia al decir eso sobrepasa cualquier límite y es demostrar un completo desconocimiento ante una problemática grave. Su ‘edad’ e ‘inmadurez’ no es excusa para estas palabras tan insensibles y grotescas, y si bien el joven emitió unas disculpas publicas, sus palabras solo denotaron la clase de persona que en realidad es. La realidad de las mujeres en Qatar no es burla, ni chiste.

“Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la cag… Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”, manifestó el streamer en señal de disculpa.

Aún así, a las redes no les ha importado lo que este hombre tenga que decir, y en los comentarios se han despachado hasta mas no poder en su contra: “Honestamente, no entiendo por qué hay gente que le sigue dando fama a este tipo de personas”; “Y el ejército de niños de 14 años que tiene detrás que les parece una maravilla lo que dice, que tristeza este man”, “A parte de que es un idiota, debe hacer este tipo de comentarios para crear polémica y ser más visible.”, “El man da como ganas de vomitar”, entre muchos más.

Este niño cada vez me da más asco escucharlo, otro que no estudio ni chimba, y no sabe que es derechos humanos e igualdad @aidavictoriam ahi esta joya de novio que tiene @WestCOL_ https://t.co/NlmZjqy88d — kelly Zapata (@Kellyza1312) November 30, 2022

ojalá poderle vomitar a este man en la cara https://t.co/hcP6zitSyc — si a bueno (@frikkkkki) November 30, 2022