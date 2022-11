¿Dónde esta ahora Ricardo Jorge?, extrañan al corresponsal de Davivienda en el Mundial

Tras la llegada del Mundial Qatar 2023, muchos esperaba ver de vuelta a Ricardo José, el divertido corresponsal de Davivienda que siempre le ponía chispa, humor y gracias a cada evento deportivo.

Pero, la realidad es que luego de que éste se hiciera muy popular y hasta solicitado durante las coberturas y demás campañas realizadas en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, luego de esto, él se retiró por completo de esta “jugada divertida” para dedicarse a lo que realmente le apasiona como lo es la música.

Y es que Julián Orrego, el actor que interpretó a este personaje durante años está más que concentrado en su proyecto musical que lleva por nombre Rocka y en la que ha formado parte desde hace ya más de 12 años.

Ricardo Jorge de Davivienda fue el gran ausente de Qatar 2023

Hasta ahora el actor Julián Orrego que le dio vida al personaje de Ricardo Jorge quien era el famoso corresponsal de Davivienda, reiteró que no regresó a la temporada mundialista, porque está más concentrado que nunca en la música, tanto que luego de Brasil 2014 recibió una oportunidad que no desaprovechó con su banda y gracias a eso ha girado por el mundo y pronto estará en el próximo King Rock Festival que se realizará en Bogotá.

“Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014. Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo gano, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, expresó al portal La FM y así fue replicado para sus seguidores quienes lo han extrañado en Qatar 2023, por lo menos en sus coberturas.

Y es que en esta oportunidad Davivienda no quiso dejar de trabajar con él, pero solo para mostrar algunos comerciales en los que interpreta a “Aish” un guía turístico que también sale con alguna ocurrencias, pero que no ha generado el mismo impacto que Ricardo Jorge.