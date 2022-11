¿Qué es un ‘FIFA’?: así son los fanáticos del futbol más tóxicos y odiados por las redes sociales

El termino ‘FIFA’ ha empezado a tener una connotación no muy agradable en redes sociales, y eso se debe a la toxicidad que los integrantes de esos grupos nativos en las plataformas digitales han venido desarrollando en los últimos meses.

En Colombia, este apodo dado a quienes defienden a capa y espada al deporte del futbol y sus jugadores empezó a tomar relevancia después del desastre que dejó el concierto de la estrella del pop internacional Dua Lipa, en Colombia. Todos recuerdan la oleada de comentarios que se desataron en redes sociales, pidiéndole a la empresa promotora del evento que hiciera cargo de responder por la mala organización que se le dio al mismo, y no querían que este mismo escenario volviera a repetirse con el artista británico Harry Styles, quien originalmente iba a ser acomodado en el parqueadero del parque de diversiones Salitre Mágico.

Los fanáticos del cantante hicieron presión de todas las maneras posibles para hacer oír su voz y pedir un cambio de locación, del parqueadero anteriormente mencionado, al coliseo ‘El Campin’, puesto que allí la capacidad de aforo y el montaje para el show serian los ideales. Desafortunadamente los mismos hinchas y seguidores del futbol se lanzaron en contra de adolescentes por redes sociales y las atacaron, todo con el afán de defender a quienes únicamente reclamaban un trato justo por el precio del evento al que querían asistir.

Tras este encontrón, de manera despectiva se empezó a viralizar el termino ‘FIFA’ como una forma de señalar a ese sequito de hombres machistas y abusivos que con sus comentarios no solo degradan a la mujer y a la población LGBTIQ+ por preferir otra cosa que no sea este deporte.

Por eso, mujeres y miembros de la población LGTBIQ+ han hecho todo tipo de memes y burlas contra los ‘FIFAS’ las cuales en reiteradas ocasiones han sido comparadas con las marchas feministas, por el hecho de que si bien las mujeres salen a la calle a protestar por su derechos, donde claramente se ven afectaciones a las fachadas de las construcciones y son señaladas de ser vándalas, nazis, enfermas, y muchos otros horrendos calificativos, los hombres también hacen lo mismo y peor pero solo por un equipo de futbol.

“Señalar y acusar de ‘vandalismo’ es selectivo. Cuando una mujer acaba con todo porque las matan es vandalismo. Cuando los FIFAS acaban con todo es celebración por un partido de fútbol”, escribió una usuaria de Twitter.

Ojalá pierda Millonarios, solo para ver colapsar esos fifas y que las fans de Harry Styles hagan lo Suyo. 🤭 — Cripiosky (@cripi_r) November 2, 2022

Pero, ¿en que consiste verdaderamente el termino ‘FIFA’ en este campo?

Si bien el termino no es lo que parece, se ha empezado a usar por quienes no comulgan con este deporte en particular, precisamente por las actitudes de estos hombres heterosexuales en su mayoría. La palabra ahora es usada para englobar esas actitudes y comportamientos machistas que presenta este nicho. Así mismo, este apodo se dio para describir a los hombres que son apasionados por el fútbol y el videojuego deportivo “FIFA”, pero que sacan a relucir su misoginia y su machismo a flor de piel.

En redes como Tik Tok o twitter, se hacen apologías a otras características de los “FIFAS”, como que les gusta de burlarse de los movimientos feministas y LGBTIQ, apodándoles ‘nazis’, ‘maricones’, ' marimachos’ y muchos otros términos desastrosos e inaceptables, solo porque no les interese en lo mas mínimo ver a un tipo correr detrás de una pelota.

“Ojalá sea el trancón más HP de la historia, que ese maricon llegue tarde, rabón y que se devuelva. Esa mufa no se las perdono.”, “Se van a quedar mamando las fans de Harry Styles jajajajajaja, los FIFAS GANAMOS Y NOS LA CHUPAN " o también “Lo que me da risa sobre el tema de Harry Styles y El Campin es que esas tontas creen que porque ese gay malvestido pueden cambiar todo un cronograma planeado con mucho tiempo y no falta las que dicen " los fifas no se puede quedar 1 día sin fútbol” bro wtf, en fin las que se ponen uñas en las uñas.”, entre muchos comentarios más.

Hace un rato vi como insultaban a una chica en TM unos manes hinchas de millos por llevar ropa de Harry Styles, dios estoy cansada de los machitos fifas q lloran por un estadio.

En fin, #HarryAlCampin — Valeria (@pmvsss) September 22, 2022

Como si fuera poco, el escandalo de la separación de Shakira con Gerard Pique ha provocado toda clase de comentarios misóginos e innecesarios hechos por los hinchas del equipo en el que Piqué jugaba, contra Shakira y todos los que la apoyan. Esto también ha sido un factor para que este termino se vea desde un espectro diferente y se le de dicha connotación machista que resuena con esta clase de comentarios.

“Los niños secuestrados por la bruja de su madre..... Típico y triste”, “A la abuela le quedó grande mantener a su hombre y ahora le quita los hijos, que tal”, “Shakira no es nadie sin Pique”, o también “Piqué campeón del mundo y de Europa y la tercermundista esa de Shakira sin ganar un AOTY”, son la clase de comentarios que se suelen leer contra la colombiana por parte de los seguidores del futbolista.

Pero no solo sus fans sino las propias mujeres y todos los que no tienen interés alguno por el deporte se han unido en contra de esta nueva legión de ‘FIFAS’ y ahora en redes se puede apreciar el constante ir y venir de ambos bandos, unos defendiendo a la cantante de esta manera tan fea de referirse a ella solo porque apoyan a un jugador de futbol, y los que defienden a capa y espada las acciones del deportista.

*Piqué anuncia su retiro del Barcelona*



Yo, una persona con 0% de conocimiento sobre fútbol pero 100% de amor por Shakira: pic.twitter.com/HKbp1THB2g — Joaquín Bravo (@JoaqunBravo15) November 4, 2022

Shakira acaba de retirar a Piqué del fútbol.



Es el Epic Win más antológico que han presenciado mis ojos. pic.twitter.com/R6d9VJ0kmX — 🧔🏻 (@ElSiesoDeTuiter) November 3, 2022

El amor por el futbol es completamente valido, y el deporte es un area que requiere completa técnica y capacidad para dar lo mejor de sí; no por algo es el deporte mas celebrado a nivel mundial, pero así mismo se deben respetar los gustos ajenos, y si alguien no es participe del la celebración por este deporte no debe ser condenado ni criticado por sus hinchas.

Igualmente de manera contraria, la pasión por este deporte debe ser respetado y no hay que pordebajear a quienes celebran a grito herido y con cervezas las victorias de sus equipos deportivos predilectos.