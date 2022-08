Critican a la Primera Dama por ser “la salvadora blanca” con cursi foto con niño afro

Una de las consecuencias de ser una figura pública del nivel de un Presidente o de una Primera Dama, es el estar exento a todas las criticas posibles, ya sean buenas o malas.

Esto es lo que ha sucedido con Veronica Alcocer, Primera Dama de Colombia, ya que gracias a unas fotos que subió a sus redes sociales y se volvió el blanco de críticas, ya que para muchos, lo que estas imágenes representan están completamente erróneas.

En la publicación que Veronica compartió en las plataformas digitales, se le puede ver secando las lágrimas de una niña afrocolombiana, con una descripción que lee: “Muchas lágrimas por secar y muchas almas por curar”.

Ante esto, han explotado en su contra, y no la bajan de ser una ‘lastimera’, y de promover estos actos de ‘falsa compasión’ entre los ciudadanos.

Esta es la imagen compartida por la Primera Dama de Colombia:

La foto de Veronica Alcocer que le ha caído como ‘una patada en la cara’ a muchos

La foto causó todo lo contrario a lo que se esperaba, y muchos esperan que esto tan solo sea un desliz por parte del equipo de comunicaciones de Alcocer, ya que a ojos de quienes la juzgan, dicen que esta imagen está mal en todos los contextos posibles.

“Nooooooo . A ella la han querido volver una influencer y eso me parece que estaba OK para la campaña, pero ahora no y mucho menos con este tipo de cosas. Horrible! No sé quien la asesora, pero que falla.”, “He estado muy decepcionada desde el inicio con su imagen porque si a algo estaba llamado un gobierno progresista y feminista era a cuestionar y resignificar la figura de 1ra dama como mujer “accesoria” del marido que encarna y exacerba estereotipos de género y clase. Pero pues no”, o también “Es muy pronto para hablar de complejo de Lady Di, así que espero que solo haya sido un trino desafortunado. Terrible.”

1. Por qué secarle las lagrimas a alguien así

2. Por qué alguien le tomó foto a ese momento wtf

3. Quién editó la segunda foto en blanco y negro

El antes y el después de la Primera Dama

Verónica se ha caracterizado por ser una mujer relajada, y se sabía que, durante los años pasados, su presencia en el campo politico no era tan notoria, como si lo fue durante la movida que se inició desde el año pasado, y durante los últimos meses ha estado presente en diferentes espacios, interactuando con el ciudadano del común, y en diferentes entornos, siendo el más reciente su aparición en el marco de Colombiamoda, asistiendo a varios desfiles incluido el de Andrés pajón.

Si hay algo evidente es el gran cambio físico que ha tenido en los últimos años. Para las elecciones presidenciales del 2018, ella dio varias entrevistas en las que quedó registro de cómo lucía en aquel momento.

Uno de los cambios más drásticos se ha visto reflejado en su cabello. Si bien hace cuatro años lo tenía corto (a la altura de los hombros), desde que empezó esta campaña presidencial, ella lució un pelo mucho más corto y teñido de rubio. Su físico ha sido muy elogiado por los seguidores del nuevo presidente.

Este es un video de hace cuatro años donde se hizo una introducción a la familia Petro para las elecciones del 2018, por Noticias Caracol: