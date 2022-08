¡Pero qué cambio!: así lucía la bella Primera Dama Verónica Alcocer hace cuatro años

Veronica Alcocer, la Primera Dama de la nación, es ahora considerada todo un icono de moda y estilo en el país. Esto no es para menos, desde el inicio de la campaña presidencial de su esposo y Presidente de la República, Gustavo Petro, a la Primera Dama se le han visto sus mejores looks hasta este momento.

Desde el día uno de la candidatura de Petro, Veronica Alcocer siempre se mostró como una figura publica con toda la intención de ser una abanderada del diseño y el talento local, sirviendo como vitrina para los nombres de los diseñadores nacionales, resaltando el trabajo de dos importantes nombres en la industria de moda colombiana como lo son Alado y Diego Guarnizo.

Pero esta labor en pro de lo local no había sido mostrado desde siempre. Este cambio al que se sometió durante el periodo de campaña fue un avance en su deseo de apoyar a su marido en este proceso. Pero también con la intención principal de alzar su voz e impulsar su propia plataforma por su lado, y no solo dedicarse a ser ‘la esposa trofeo’ del gobierno Petro.

Bien ha entendido que la moda es un campo del que hay donde sacar provecho, y ese ha sido un factor diferenciador entre ella y su antecesora que durante los últimos cuatro años, los momentos de moda que la esposa de Iván Duque protagonizó, fueron de más vergonzosos y lamentables; no porque las piezas fuesen malas, o los diseñadores que uso no dieran la talla, simplemente ella no tenia la gracia ni mucho menos la intención de lucir bien. Un desfase total, igual que el gobierno de su esposo.

El antes y el después de la Primera Dama

Verónica se ha caracterizado por ser una mujer relajada, y se sabia que durante los años pasados, su presencia en el campo politico no era tan notoria, como si lo fue durante la movida que se inició desde el año pasado, y durante los últimos meses ha estado presente en diferentes espacios, interactuando con el ciudadano del común, y en diferentes entornos, siendo el mas reciente su aparición en el marco de Colombiamoda, asistiendo a varios desfiles incluido el de Andrés pajón.

Si hay algo evidente es el gran cambio físico que ha tenido en los últimos años. Para las elecciones presidenciales del 2018, ella dio varias entrevistas en las que quedó registro de cómo lucía en aquel momento.

Uno de los cambios más drásticos se ha visto reflejado en su cabello. Si bien hace cuatro años lo tenía corto (a la altura de los hombros), desde que empezó esta campaña presidencial, ella lució un pelo mucho más corto y teñido de rubio. Su físico ha sido muy elogiado por los seguidores del nuevo presidente.

Este es un video de hace cuatro años donde se hizo una introducción a la familia Petro para las elecciones del 2018, por Noticias Caracol