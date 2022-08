“Gustavo, no soy el Papa, soy tu esposa”: los memes por el impactante traje de la Primera Dama

La moda y sus interpretaciones son subjetivas. Y a muchos no les llega a gustar un cierto look en particular, por su contexto. Esto pasó con el look de la nueva Primera Dama, Verónica Alcocer, quien si bien se llevó un look bastante espiritual - en la tradición de las Primeras Damas de usar blanco- pues impactó.

Impactó con su silueta, con su pantalón, dando un toque de modernidad (no ha existido otra primera dama al menos en Colombia que use un enterizo para la posesión). Con su hermosura y estilo. Pero no faltan los ocurrentes, porque Internet.

Si muestras un outfit viral, seguro hay un meme de eso, parafraseando la famosa frase de “si algo existe en Internet, seguro hay porno de eso”.

Verónica Alcocer hizo un cosplayer del Papa Francisco. pic.twitter.com/yQ1rdo9xFp — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) August 8, 2022

- El Papa Francisco cuando vio el oufit de la primera dama Verónica Alcocer. pic.twitter.com/rhQeeGdRXw — Wall-í (@A_Lo_Gualo) August 7, 2022

–Un saludo al papa Francisco, que se encuentra a mi lado.

–Gustavo, soy Verónica. — Alejandro  (@diegoalejocm) August 7, 2022

Y pues la compararon con el Papa Francisco. Hasta birrete le hicieron. Pero a diferencia de los tiempos en los que la derecha mandaba y por su torpeza y maldad generaban tanto humor fácil, acá es más complicado: esto, porque solo la comparaban con el líder religioso.

Blanco: conciliación

En realidad, Alcocer siempre ha querido generar mensajes de conciliación, amor y paz desde que comenzó la campaña de su marido y mucho antes. Por eso el eslogan “Yo soy tu amiga”. Así respondió con elegancia a muchísimos ataques, y en entrevista con NUEVA MUJER dijo que ella creía en la bondad de los colombianos.

por si se preguntaban que uso verónica alcocer en los hombros en su outfit blanco, se llama "muceta" que se usaba en el medievo para indicar grados de sacerdocio o intelectual. pic.twitter.com/dWhN3wpN7u — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) August 7, 2022

Ahora bien, si su look es discreto y minimalista (y también, diríamos que refleja su creencia religiosa), sigue una tradición inaugurada por Tutina de Santos. Hay que recordar que ella usó el blanco para la firma de la paz, para la entrega del Nobel de Paz de su marido y para cuando el Papa estuvo de visita en 2017.

El blanco simboliza la paz en un país en la que esta siempre ha brillado por su ausencia y el mensaje de la nueva Primera Dama es clave.