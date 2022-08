“Llegó la luz y se fue un chulo”: comparan a Verónica Alcocer y esposa de Duque por su actitud en Casa de Nariño

A muchos internautas no les gustó pero para nada la actitud de María Juliana Ruiz cuando la familia de Petro entró a la Casa de Nariño. Sobre todo, por sus dicientes gestos: el de no saludar, por ejemplo, a varios de los hijos del presidente, así como su cara. Eso, a pesar de que fue amable con Antonella, la hija menor del mandatario.

Sin embargo, para muchos ha dejado entrever todo lo que se ha dicho de ella gracias a su marido. Y bueno, también lo que hizo, que va a ser que la chaqueta de fomi es lo de menos. El hecho de que en la entrevista con Bocas de El Tiempo dijera que el Paro era “caos” (estando de acuerdo con su marido), así como el hecho de querer armarse una autobiografía o usar el avión presidencial para fines privados.

No la han rebajado de “arribista”, “clasista”, “grosera”. Y hasta le han dado otros adjetivos muchísimo más fuertes. Asimismo, han contrastado el look, de negro, con la luminosidad de Verónica Alcocer y su minimalista vestido hecho por Virgilio Madinah.

“Simbólico: María Juliana Ruíz sale vestida de negro, y llega Verónica Alcocer vestida de blanco”, “Si es simbólico, parecía un gallinazo !! Se fueron las aves de rapiña de la Casa de Nariño”, “No sabemos si María Juliana vistió de negro por la pena que le produjo el final tragicómico de su marido o por no soportar la llegada de la clase media y tanto “levantado”. Verónica sí sabemos que fluyó cual súperchica con su capa blanca para elevar la cometa de la Paz”, son algunos de los tuits.

María Juliana Ruíz, exprimera dama saliendo de la casa de Nariño vestida de negro, de luto, de vacío.

Verónica Alcocer, primera dama entrando vestida de blanco, de paz, de vida.

La moda también es política. 🔥 pic.twitter.com/xRMG4sjr4u — KE(VIH)N (@Kevinloge1) August 7, 2022

“Hasta ahora vinimos a conocer a la esposa de Duque”

María Juliana Ruiz se hizo tendencia en Twitter por negar el saludo a los hijos de Petro. Y muchos dicen que hasta ahora se viene a conocer algo de ella. Y no la trataron nada bien por ese gesto que se hizo viral. Le cuestionaron sus modales y el hecho de que incluso de negro (a lo Melania) ya no disimulara nada. Y eso no cayó muy bien en redes sociales, pues la han rachado de maleducada y grosera con la familia Petro.

“Esa señora Juliana Ruiz, aunque se vista de seda, mona y ordinaria se queda. La Sra. Verónica Alcocer, es toda una Primera Dama Elegante, y con clase.”, “Verónica Alcocer entrando de blanco y María Juliana Ruiz saliendo de negro. La moda comunica, señores”, “La bella Verónica Alcocer se desempeñará de buena forma siendo primera dama no como María Juliana Ruiz que ni para cargar un paraguas sirve”, entre muchos otros.