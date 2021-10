Epa Colombia da detalles de una demanda que enfrenta: “Espero que la tutela salga a mi favor”

Epa Colombia no sale de un problema para meterse en otro. Primero fue la millonaria multa que debió pagar por la condena del Tribunal Superior de Bogotá, luego apareció en un video compartiendo con el ex presidente Álvaro Uribe, lo que generó una gran polémica, y ahora cuenta de una demanda en su contra.

En una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram, la influencer Daneidy Barrera reveló que fue demandada por una persona de la cual no puede revelar el nombre. Acompañada de su mejor amiga, Karol Costa, la creadora de contenido afirmó que solo espera que la tutela salga a su favor.

Epa Colombia fue demandada

“No te puedo decir el nombre, acuérdate porque me toca pagar una millonada, pero te voy a mostrar lo que dice el juez, espérate que te cuento el chisme completo”, dijo la empresaria. Antes de comenzar a leerlo, asegurp que el documento fue enviado a todas sus peluquerías y distribuidoras, además de su apartamento.

“De manera atenta me permito comunicarle que este despacho judicial en conocimiento por Daneidy Barrera Rojas vulnera de derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, de la intimidad íntima familiar”, dijo antes de hacer una pausa y aclarar de qué se trata.

“Amiga lo que quiere decirme el juez es que tenía 12 horas para responder. Amiga vieras lo que me hicieron hoy, tú no te alcanzas a imaginar, me ha pasado de todo”, mencionó Epa Colombia, que esta semana cumplió su “sueño” de besar a Lina Tejeiro en su cumpleaños.

Aunque nunca se atrevió a revelar el nombre del demandante, norma que le exige cumplir el protocolo legal, los usuarios en redes sociales aseguran que se trató de Lowe León, ex pareja de Andrea Valdiri.

“Fue él, porque ella dijo que le quedó grande ser papá y lo llamó cantantucho jajaja”, “ya sabemos que la demandó el innombrable” y “fue el papá de Adhara Valdiri, pero no lo digo porque quizás me demande a mí también”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Recordemos que hace algunos meses Epa Colombia compartió en una videollamada con la bailarina, y en dicha conversación la influencer arremetió contra el cantante, incluso llamándole “poco hombre”.

Lee más del tema: Lowe León demanda a Epa Colombia por injuria y los usuarios lo atacan: «No sabe cómo llamar la atención»

La influencer suma 4,7 millones de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @epa_colombia

La novia de Daneidy Barrera no aguantó los celos por el beso a Lina Tejeiro

El pico que Epa Colombia se dio con Lina Tejeiro, una escena pactada por ambas famosas para generar todo tipo de comentarios en redes sociales, terminó causándole celos a Diana Celis, novia de la influencer. Lo más impresionante del caso es que fue ella quien grabó el video.

“Usted se muere porque yo la bese, hágale pues”, le dijo Lina Tejeiro a Daneidy Barrera antes de ponerle la boca para que le estampara un pico. “Ella se moría de ganas”, expresó luego la actriz.

Lina Tejeiro aseguró en plena escena que Epa Colombia “se moría de ganas” por besarla. Foto: Instagram @linatejeiro

Tras todo el episodio, la empresaria apareció en sus historias de Instagram para hablar de su novia, pues al parecer terminó muy enojada debido al beso. Aunque ella expresa no entender la molestia, es probable que la insistencia para seguir besándole le pareció inapropiado.

“Ella me bloqueó del WhatsApp y ni me habló, pero no entiendo por qué está brava, ella fue la que grabó el video y yo le dije: ‘¿Mi amor lo hacemos? Ay amor nos va a ir super bien, y me dijo: dale amor y lo grabó’. Pero luego no sé amiga, me bloqueó y yo pues me acosté en la otra habitación”, contó Epa Colombia desde sus historias de Instagram.

Seguidamente la influencer detalló que Diana Celis no llegaría a casa y que seguramente se quedaría en casa de su mamá. “Yo creo que esta noche no va a llegar, creo que se va a quedar donde la mamá. Ya yo le envié un mensaje de texto, me dejó en visto así que… qué más, ya yo me voy a acostar a dormir”, dijo para finalizar.

Te puede interesar:

Andrea Valdiri estalla tras impedimento de la sociedad de salud para transmitir su cirugía

Filtran foto de Yeferson Cossio cuando estaba mucho más joven: «Antes era más lindo»

Revelan cuánto cobra Carolina Ramírez por un saludo personalizado