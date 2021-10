Filtran foto de Yeferson Cossio cuando estaba mucho más joven: “Antes era más lindo”

Aunque los jueves de TBT ya no tienen la misma fama de antes, siempre arrojan una sorpresa inesperada. En esta oportunidad nos topamos con una imagen de “antaño” que pertenece al influencer Yeferson Cossio. Siendo uno de los más activos y seguidos de Colombia, indudablemente causaría sensación.

El nacido en Medellín actualmente tiene 27 años, por lo sus TBT tampoco se remontan a los 80, pero resulta interesante verle en un postal donde no suma tantos tatuajes, luce más delgado y es seguro que su cuenta de Instagram no poseía tantos usuarios como ahora.

Así se veía Yeferson Cossio hace algunos años

La cuenta Rechismes, dedicada a la farándula colombiana, fue la que se sacó del baúl de los recuerdos la imagen del influencer. Con el cabello más corto y un rostro más “angelical”, la foto causó furor entre los usuarios, quienes se debatieron sobre en qué época lucía mejor.

Aunque no se especificó la diferencia entre un momento y el otro, podrían ser de unos 8 años o quizás hasta 10. Lo cierto es que muchos internautas coincidieron en que antes era “más lindo” y “más papasote”.

Estas fueron otras de las reacciones: “Qué hermosura”, “este chico es un gran ser humano”, “hermoso”, “tiene rinoplastia”, “qué belleza de niño”, “si se corta el cabello queda igual que antes”, “como sea está bien bueno” y “uy qué guapo era”.

Recordemos que recientemente Yeferson Cossio fue condecorado con la Magna Cruz Bolivariana de Los Derechos Humanos, por ser un “gestor de paz” y por su “contribución social”. Ante este hito tan importante en su vida, el creador de contenido afirmó que es un “honor inconmensurable”.

“Soy el primer ‘influenciador’ condecorado por el Congreso de la República, pero espero no ser el único. Como dije en la fracción del discurso que dejé: ‘no se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros'”, expresó el famoso.

Yeferson Cossio en su condecoración en el Congreso de la República. Foto: Instagram @yefersoncossio

La razón por la que no sabe de qué falleció su papá

El también modelo fue entrevistado hace poco por el actor Jorge Enrique Abello en su programa Night Night, transmitido por Instagram. Y en esa oportunidad además de hablar de lo difícil que fue su infancia y cómo salió adelante, también se tocó un tema muy sensible: la muerte de su papá.

El progenitor del influencer falleció hace tres años, sin embargo, sigue siendo un tema muy sensible para él. Para la audiencia del live fue impresionante conocer que Yeferson Cossio nunca se enterara qué le causó la muerte a su papá, pero la razón es muy conmovedora.

“Él se acostó a dormir y no despertó. No tenía una enfermedad ni nada por el estilo y, además, falleció muy joven, de 46 años (…) A los dos o tres días, mi hermana pensó que él estaba borracho en su habitación y nada, intentamos hasta lo imposible pero no se pudo (hacer nada para salvar su vida)”, comentó contó Yeferson Cossio, mientras el resto de artistas permanecía enmudecido.

Para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en el organismo de su padre, lo más efectivo era practicarle una autopsia, sobre todo porque se trataba de una muerte natural. Sin embargo, someterse al proceso era desperdiciar sus órganos, y en el corazón de su familia estaba donarlos.

“Si le hacíamos autopsia no podíamos donar ninguno, porque los laceran toditos y pues, la verdad, saber de qué se había muerto mi papá no lo iba a devolver a la vida, pero sus órganos sí podrían devolvérsela a muchas otros”, afirmó el famoso de las redes sociales.

