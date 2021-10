La Liendra no hará cadena de oración por su cuenta: Mis problemas “son ridículos” para otros

El pasado 27 de septiembre, le cerraron por segunda vez la cuenta en Instagram a Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra. Pero esta vez, el influencer asegura que ha tomado la situación con mucha más calma que en la primera oportunidad.

Recordemos que hace unas semanas atrás, su perfil en la mencionada red social permaneció suspendido por casi 15 días. Además, tras intentarlo todo humanamente, se dirigió a los usuarios en una cuenta alterna para solicitar una cadena de oración y esto causó pólemica.

“Yo no voy a acudir más a contactos, a nadie y tengo mucho piedo por lo que pueda pasar con la cuenta así que yo los quiero invitar a ustedes a que me compañen en una cadena de oración“, dijo el novio de Dani Duke en esa oportunidad.

También, La Liendra mostró un velón de color naranja y dijo “yo voy a prender este veloncito que me conseguí y lo voy a prender con mucha fe y lo voy a poner acá”. Esto, para reiterarle a sus seguidores que lo acompañasen en oración para poder recuperar su cuenta.

Sin embargo, esto causó indignación en muchos internautas pues consideraron que en ese momento habían muchos motivos importantes a nivel nacional y mundial por los cuales orar, no una cuenta en Instagram.

La Liendra asegura que está vez no hará cadena de oración

Recientemente, La Liendra apareció en su cuenta alterna en Instagram y realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de las historias. Por su parte, un usuario le consultó: “¿vas a hacer cadena de oración?”.

El creador de contenidos le respondió que esta vez no y agregó la razón. “Esta vez no hice cadena de oración porque me di cuenta que los problemas de uno a ojos de otras personas son ridículos”, aseguró el novio de Dani Duke.

“Solamente uno sabe el peso de los problemas. Por eso para alguien es muy fácil criticar cuando a otro le pasa algo pero cuando le pasa ahí es cuando siente. Pero esta vez estoy feliz”, agregó.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones del pereirano y los usuarios opinaron al respecto.

“Bien dicho, a nadie le importa si le cerraron o no la cuenta”, “qué bueno que ahora admite que lo de su cuenta le importa a él y a nadie más”, “aburre este man”, “reza por el mundo mejor” y “por crecido le pasan esas cosas”, fueron algunas de las reacciones.

“Mi meta es el éxito, con plata o sin plata”

Aunque ya son dos oportunidades en las que La Liendra ha sufrido el cierre de su cuenta en Instagram, hay algo claro en la situación, que la segunda vez ya no duele tanto como la primera. Por tal motivo, el influencer Mauro Gómez apareció con un reflexivo mensaje para transmitir que pese a la adversidad él sigue trabajando en su éxito personal.

Desde una cuenta alternativa, @maur0gomez, afirmó que lo más importante es la salud y la familia, por lo que entiendo que “no ha pasado nada grave”.

“Tengo salud, mi madre está bien, mi familia está completa. No ha pasado nada grave, no tengo miedo y sin importar lo que pase, nada me va a parar. Gracias, Dios, por lo que me das y por lo que me quitas”, expresó el famoso, quien acumulaba alrededor de 6 millones de seguidores en su perfil oficial.

“Acepto todo lo que venga y lo que se vaya con mucho amor. Nada me desviará ni me desanimará. Sin importar lo que pase, mi meta es el éxito, con plata o sin plata, en las buenas o malas, con cuenta o sin cuenta. Mis ganas de salir adelante siempre estarán”, afirmó La Liendra en un posteo donde aparece junto a todos sus allegados.

El creador de contenidos suma un millón de seguidores en su cuenta alterna. Foto: @maur0gomez

