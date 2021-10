Epa Colombia contó que debió aumentar su seguridad: “Muchas personas me han querido hacer daño”

Si hay alguien que ha sabido cosechar el éxito en Colombia esa es Daneidy Barrera. La influencer conocida como Epa Colombia ha generado millones de seguidores en su cuenta de Instagram y también ha montado su propia empresa de keratinas. Sin embargo, ella mismo asegura que el éxito “trae consecuencias”.

La creadora de contenido, quien recientemente también anunció que venderá ropa interior en todas las tallas disponibles, se sinceró desde las redes sociales al asegurar que ha tenido que aumentar su seguridad personal. Según la propia famosa, muchos le han querido hacer daño.

Epa Colombia ahora tiene más escoltas

Montada en su vehículo e interacuando desde sus stories de Instagram, Daneidy Barrera informó que aumentó la seguridad al salir de casa. “Más escoltas, amiga, ya parezco Vicky Dávila. Es que el éxito trae consecuencias”, dijo en primera instancia.

Victoria Eugenia Dávila, conocida como Vicky Dávila, es una periodista y presentadora de noticias. En 2020, ella junto a un reconocido canal del país fueron condenados a pagar una millonaria indemnización debido a una publicación que involucra a la Policía Nacional de Colombia.

Aunque en febrero de este año la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió tumbar la sentencia, el 8 de abril la condena surgió nuevamente, por lo que aún el caso está en manos de la Corte.

Y así es como Epa Colombia se comparó con Vicky Dávila. “Y nada amiga, me siento más respaldada (por haber aumentado su seguridad). Muchas personas me han querido hacer daño y yo no entiendo por qué, Deberían apoyarme, pero no dañarme. Como ven que ya no pudieron meterme presa van es contra mi vida”, señaló.

Desde los comentarios, algunos usuarios decidieron apoyarla, pero otros afirmaron que solo estaba “montando un show” mediático. “Ese marketing de victimizarse ya está pasando de moda”, “ella me cae bien pero habla de más”, “ya está muy de show, ese ‘amigas apóyenme’ ya me lo conozco” y “cuando deje de chicanear lo que tiene le irá mejor”.

Otro grupo de internautas le expresó: “Vamos amiga que sí se puede”, “la envidia es muy brava, cuídese”, “no podrán contigo” y “no entiendo por qué se meten tanto con una mujer trabajadora y ejemplar”.

Cuál fue su inversión inicial para vender keratinas

Con una suma bastante humilde para arrancar e impulsada por el préstamo de un ser muy cercano. Así inició Epa Colombia su emprendimiento para vender keratinas en Colombia. Sin ofrecer detalles tan precisos, la influencer se abrió con sus seguidores en las historias de Instagram para contar cuál fue la inversión inicial de su negocio.

Ahora que es toda una empresaria, y luego de anunciar que también se dedicará a la venta de ropa interior, Daneidy Barrera se animó a revelar algunas de las cifras económicas con las que contó cuando se le ocurrió la brillante idea de ofrecer al público un producto para el cabello.

“¿Con cuánto dinero comenzaste a emprender?”, fue la pregunta directa que le hizo uno de los usuarios en la red social. La creadora de contenido no tuvo problemas para responder, e incluso reveló que una persona muy especial, su mamá, le hizo un préstamo que significó el despegue de su negocio.

“Yo empecé con 2 millones, luego mi mamá me prestó 20 y después me fui solita, solita amiga, solita. Luego empecé a tener (dinero) y ay amiga, quise cambiarle la vida a muchas personas con este maravilloso producto”, detalló Epa Colombia a través del video publicado en su cuenta oficial.

