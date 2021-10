La Voz Senior: Natalia Jiménez hizo llorar a un participante y luego tuvo que abrazarlo

Un momento muy emotivo y a la vez bastante incómodo se vivió en el más reciente episodio de La Voz Senior, luego que un participante no pudiera contener las lágrimas por una pregunta de la cantante Natalia Jiménez, quien forma parte del jurado junto a Andrés Cepeda y Jesús Navarro.

Gerardo Bedoya es el nombre del concursante que esperaba poder ser apadrinado por uno de los tres artistas, sin embargo, su presentación no les convenció. El hombre interpretó la canción La cama vacía y una de las quejas del jurado fue que era demasiado triste.

Natalia Jiménez hizo llorar a participante de La Voz Senior

Tras terminar su interpretación, como es debido, los tres miembros del jurado se voltearon para conocer al cantante y darle las razones por las que no fue elegido. El primero en hablar fue Jesús Navarro, quien le consultó su nombre y por qué eligió una canción tan triste. Natalia Jiménez reiteró la pregunta. “Casi me pongo a llorar”, dijo el vocalista de Reik.

Fue allí cuando Gerardo Bedoya explicó en el escenario de La Voz Senior que su canción estaba dirigida a todos los pacientes que actualmente luchan por su vida en la pandemia contra el COVID-19, e incluso para los que desafortunadamente han fallecido.

En ese momento los tres artistas coincidieron en que el país, como muchos, atravesaban por una situación de salud delicada y le felicitaron por el mensaje que quiso transmitir a través de la canción. Pese a no ser elegido, se llevó el aplauso del público.

Pero Natalia Jiménez decidió preguntarle si él había tenido una experiencia respecto al COVID-19, por lo que el participante afirmó que sí: “La muerte de varios amigos y también la de mi padre”.

Ante su relato, Gerardo Bedoya no pudo contener las lágrimas y la cantante española no dudó en levantarse de su silla, abrazarlo y pedirle perdón por la pregunta, que consideró imprudente. “En ningún momento quise incomodarlo. Sepa que no lo elegimos porque estamos buscando algo diferente”, le reiteró la vocalista de La Quinta Estación. Asimismo, le agradeció por haber compartido su historia.

María Nelfi, la participante que hizo llorar a todos

Durante la emisión del primer programa de esta temporada en La Voz Senior, los televidentes disfrutaron no solo del talento musical de cada uno de los concursantes que se presentaron en el escenario, también de las historias.

Una de las que más llamó la atención fue la de María Nelfi, una mujer de 72 años que enamoró a los jurados con su forma de ser. Ella interpretó Tarde, de Alberto Aguilera, tema que se hizo famoso en la voz de Rocío Dúrcal.

Al terminar la canción, la nostalgia y el sentimiento fueron tan grandes por parte de Nelfi que hizo que los entrenadores se pusieran en pie, la abrazaran y felicitaran por su talento.

Y es que detrás de María hay conmovedora historia y un duro proceso que costó las lágrimas a los entrenadores y las presentadoras.

Según dijo, nació en Colombia, pero por circunstancias de la vida se tuvo que ir a vivir a Venezuela durante 40 años.

Sin embargo, regresó a su país natal para empezar de nuevo y se encontró con el programa La Voz Senior, el espacio que le brindó una oportunidad para darse a conocer. “De Venezuela vengo otra vez derrotada pero con todo mi corazón a reincorporarme y a realizarme con todos ustedes” dijo la mujer.

