La Liendra tras el nuevo cierre de su cuenta: “Mi meta es el éxito, con plata o sin plata”

Ya son dos oportunidades en las que La Liendra ha sufrido el cierre de su cuenta en Instagram, pero hay algo claro en la situación, que la segunda vez ya no duele tanto como la primera. Por tal motivo, el influencer Mauro Gómez apareció con un reflexivo mensaje para transmitir que pese a la adversidad él sigue trabajando en su éxito personal.

Hace algunos días fue su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, quien confirmó la nueva suspensión del perfil. Incluso muchos seguidores en redes sociales se mofaron de lo ocurrido y comenzaron a preguntar cuándo iniciaría una nueva cadena de oración. Esto en alusión a la solicitud que hizo el propio youtuber a sus fans cuando sucedió el primer cierre de su instagram.

Desde una cuenta alternativa, @maur0gomez, el de Pereira afirmó que lo más importante es la salud y la familia, por lo que entiendo que “no ha pasado nada grave”.

Así se pronunció La Liendra luego que Instagram le volviera a cerrar su cuenta

“Tengo salud, mi madre está bien, mi familia está completa. No ha pasado nada grave, no tengo miedo y sin importar lo que pase, nada me va a parar. Gracias, Dios, por lo que me das y por lo que me quitas”, comenzó expresando el famoso, quien acumulaba alrededor de 6 millones de seguidores en su perfil oficial.

“Acepto todo lo que venga y lo que se vaya con mucho amor. Nada me desviará ni me desanimará. Sin importar lo que pase, mi meta es el éxito, con plata o sin plata, en las buenas o malas, con cuenta o sin cuenta. Mis ganas de salir adelante siempre estarán”, afirmó La Liendra en un posteo donde aparece junto a todos sus allegados.

Los comentarios no se hicieron esperar, aunque muchos estuvieron divididos en apoyo y críticas. “Por lo menos no está llorando”, “sin llorar y sin dar lástima”, “oración pa’ cuándo”, “aprender a ser humilde y no llorar” y “perdió la cuenta por visajoso”, fueron algunas de las reacciones negativas.

Sin embargo, quienes le apoyan dijeron: “Felicitaciones por esa mentalidad”, “fuera orejas”, “con todas Liendra”, “en menos de 30 días vas a tener tu cuenta”, “con la voluntad de Dios todo mejorará” y “brilla alto”.

La Liendra junto a su mamá, Dani Duke y otros familiares. Foto: Instagram @maur0gomez

Antes del cierre de su cuenta afirmó que subiría “contenido de valor”

Solo unos días antes de la nueva suspensión del perfil, La Liendra apareció en su historias de Instagram anunciando que vendrían grandes cambios en sus redes sociales, después de recibir quejas de sus fans.

“Es increíble que hay varias personas que me dicen que ‘¿por qué subes unas historias tan bobas, tan aburridas, tan tontas?’ Pero les digo algo, será que el aburrido soy yo, o es usted que está acostumbrado al contenido de mierda, de la polémica, del chisme, de las peleas y ya si uno no hace eso, le aburre”, partió diciendo Mauricio Gómez.

Asimismo, el creador de contenidos aseguró: “Prefiero aburrirte, porque yo me siento orgulloso del contenido que subí”. Yo prefiero venir a enseñarle algo que usted puede enseñar en su vida, que salir a hacer bobadas o a hablar de mí; eso no está mal, pero Instagram está llena de personas que hacen esto”, añadió.

Del mismo modo, reiteró que en su plataforma digital se empezarán a ver más seguido este tipo de contenidos. “Quiero empezar a hacer, esto que hice hoy, enseñarles a ustedes cosas muy bacanas, que le sirvan a su vida. Quiero empezar a hacer contenido de valor”, detalló.

Cerca de 6 millones de fans registraba La Liendra en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendaa

Te puede interesar:

Difunden imagen de Gregorio Pernía cuando tenía 26 años

Daniella Álvarez asegura que ella ha visto un alien: «Me miró y me sonrió»