Daniella Álvarez asegura que ella ha visto un alien: “Me miró y me sonrió”

Se lo tenía muy guardado. La modelo Daniella Álvarez aprovechó una de las audiciones de Nuestra Belleza Latina para contar que ella sí ha tenido la experiencia de ver extraterrestres, aunque prefirió definirlo como un “alien”. Su confesió se produjo luego que una de las participantes afirmó haber vivido un acto similar.

Recordemos que la ex reina de belleza colombiana está desempeñándose como jurado en una nueva temporada del reality show que transmite Univisión y el cual busca mujeres de toda hispanoamérica.

Daniella Álvarez afirmó que ella vio un alien en una hamaca

Todo transcurría con normalidad en el episodio de Nuestra Belleza Latina cuando una de las participantes, Lorena Esquer, se atrevió a contar que ha tenido la experiencia de un OVNI, que son las siglas de un Objeto Volador No Identificado. Pero esto no es lo que más sorprendió, sino el siguiente momento: cuando la artista afirmó que ella también los ha visto.

“Yo sí he visto un ‘alien’. Lo vi con mis ojos, cariño”, le dijo a Jomari Goyso, quien le acompaña en el jurado, y que luego reveló la anécdota en Sal y Pimienta. Asimismo, Daniella Álvarez aseguró que “solamente los pueden ver personas que son muy especiales”.

“Perfectamente con mis ojos (lo vio) cómo este ‘alien’ estaba meciéndose en la hamaca, me miró y me sonrío”, detalló la modelo, quien perdió su pierna izquierda debido a una isquemia. Sin embargo, ha salido adelante personalmente y continúa cosechando éxitos a nivel profesional.

Pese la seguridad con la que relató lo ocurrido, Jomari Goyso dijo más adelante en tono sarcástico que él no era “tan especial” como para ver extraterrestres.

Desde YouTube, algunos usuarios no se perdieron el momento y comentaron: “Yo sí le creo”, “burlarse es falta de ética”, “lo cuenta con mucha tranquiliadad”, “solo quiere figurar” y “una vez me pareció ver uno, pero no puedo confirmarlo”.

El ex de la modelo habló de su relación con Daniel Arenas

Desde que se conoció que Daniella Álvarez tenía un nuevo amor, muchos querían conocer cuál era la opinión al respecto de su ex pareja. Por su parte, Lenard Vanderaa aprovechó para expresarse en una entrevista con Univisión.

“Hemos vivido muchas cosas. Hemos tenido una relación de tres años o más. También emprendimos juntos y montado negocios juntos, hemos vivido cosas muy bonitas y eso es algo que al menos por mi lado, no se olvida”, aseguró el intérprete.

Fue enfático al asegurar que aunque quedaron en buenos términos, no se volvería a dar una oportunidad con ella. También destacó que le desea lo mejor en su nuevo romance.

“Daniella y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Si lo volviéramos a intentar ya sería una locura, además ella creo que ya está con otra persona. Yo siempre le voy a desear lo mejor y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete, pues bueno para adelante. El tiempo es la mejor cura”, puntualizó.

Recordemos que el actor y la presentadora finalizaron su noviazgo en diciembre del año pasado, sin embargo la noticia fue pública meses después cuando Daniella le dedicó un mensaje en redes sociales.

“El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, aseguró a través de sus historias en Instagram para agradecerle el haber estado con ella en los momentos más difíciles.

