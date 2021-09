Le cierran de nuevo la cuenta a La Liendra y en redes abundan las burlas

Por segunda vez en poco más de un mes, La Liendra volvió a sufrir el cierre de su cuenta en Instagram. Sin tener las razones de la suspensión, el influencer estará nuevamente inactivo en la red social por decisión del servicio de tecnología y seguridad de la plataforma.

Su novia Dani Duke fue quien confirmó el hecho, luego de que algunos usuarios intentaran rastrear su cuenta y apareciera como no disponible. “Lastimosamente le volvieron a cerrar la cuenta a mi novio… Les manda muchos saludos y bendiciones, y que espera volver lo más pronto”, escribió la también modelo en una imagen donde ambos besan una rosa.

Hasta el momento, Mauro Gómez no se ha pronunciado sobre el cierre de su perfil, el cual había recuperado a principios de septiembre.

Usuarios se burlan de La Liendra tras el cierre de su cuenta en Instagram

Quienes sí comenzaron a dejar sus comentarios fueron los críticos y no tan críticos de ambos famosos. En la misma publicación de Dani Duke algunos decidieron burlarse de la situación y hasta preguntaban cuándo iniciaría la nueva “cadena de oración”.

Cabe recordar que La Liendra, desde una cuenta alternativa, había solicitado una cadena de oración para que Instagram le permitiera reanudar su actividad en la cuenta, donde posee cerca de 6 millones de seguidores. Asimismo, el creador de contenido mencionó que la primera suspensión ocurrió por haber defendido a Epa Colombia, quien en aquel entonces recibía una condena de cárcel.

“¿La cadena de oración a qué horas?”, “aleluyah”, “cadena de oración hoy a las 11:00”, “que haga feliz al 99% del país y se retire, porque ya payasos hay muchos”, “le va tocar subir a Monserrate de rodillas y hacerse un tatuaje con un trébol de 4 hojas con la herradura”, “¿ahora qué hizo?” y “trabajen, no lloren”, fueron solo algunas de las reacciones.

Otros por su parte prestaron su apoyo a La Liendra y además de asegurarle que pronto la tendría de vuelta comenzaron a preguntarse por qué Instagram “la tiene tomada con él”.

Dani Duke y La Liendra son la pareja de influencers más famosos de Colombia. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke habló de su “primera vez” con el influencer

Recientemente, Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar cómo fue el primer encuentro íntimo que tuvo con el creador de contenidos, y lo hizo sin ningún tabú.

La también maquilladora realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de ‘stories’ en Instagram. Fue entonces cuando un seguidor le indagó sobre cómo fue su primera experiencia íntima con su novio.

“¿Estabas nerviosa la primera vez que ibas a tener intimidad con Mauro?”, fue la pregunta directa que le hizo. Por su parte, Dani Duke respondió: “Demasiado y después me puse a llorar y no le hablé como por un día entero. Estoy loca”.

Otra de las preguntas atrevidas que le hicieron a Duke fue: “¿Dónde ha sido el lugar más loco que has hecho el delicioso?”. Y ella respondió con un corto video haciendo un gesto de silencio con dos emojis de barco y avión.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @famososhastalaz, compartió el video de la influencer y los usuarios no tardaron en opinar al respecto. “Yo también me habría puesto a llorar del arrepentimiento”, “nervios o susto”, “Yo sí me pondría nerviosa con semejante bobo”, “yo como ella no le hablo más” y “cualquiera se asusta”, fueron algunas de las reacciones.

Te puede interesar:

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno emprenden en un nuevo negocio: una aplicación telefónica

Epa Colombia contó cuánto invirtió para comenzar a vender keratinas