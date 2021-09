Luisa Fernanda W dio un tip para limpiar la suela de los zapatos

En múltiples oportunidades hemos podido ver los lujos de Luisa Fernanda W, pues la influencer ha compartido imágenes donde se aprecian grandes de cantidades de carteras, por ejemplo. Sin embargo, la famosa con más de 16 millones de seguidores en redes sociales demostró que en ningún momento ha perdido la humildad.

Desde sus historias de Instagram compartió recientemente un “truco” para retirar las manchas de suciedad a sus zapatillas sin necesidad de lavarlas por completo. Además del tip, la pareja del cantante Pipe Bueno mostró su lado más humilde, ya que afirmó que dichos calzados los tiene desde hace “muchísimos años”.

El tip de Luisa Fernanda W para limpiar sus zapatos

“Estas vainas son super difíciles de quitar. Bueno, yo siempre agarro un removedor (de esmalte), un algodón o un pañito y miren cómo queda esto. Parece magia, quedan como nuevos. Por eso yo mantengo mis zapatos todos limpiecitos”, explicó la creadora de contenido para el material que difundió @rastreandofamosos.

Luisa Fernanda W aseguró que todos sus calzados los limpia con removedor, aunque reconoce que “a veces sí necesitan un lavado” (…) “Pero miren, estos zapatos yo los tengo hace tantos años”, añadió.

Los comentarios no tardaron en llegar, porque los usuarios le agradecieron por el truco para limpiar los zapatos. De hecho, afirmaron que lo probarían. “Por fin algo que aprender de esta mujer. Lo pondré en práctica ese tip”, dijo una internauta, aunque con algo de sarcasmo.

“Lo voy a intentar… Tengo los tenis con pelones”, “qué buen dato, me sirvió bastante con unos zapatos que no los usaba porque estaban así y no se quitaba ni con varsol”, uff le agradezco jajaja lo nesecitaba” y “que no se note que las mamitas usamos las toallitas para limpiar zapatos”, fueron otras de las reacciones.

Hace unos días la influencer cambió de look y dejó atrás el tono rubio. Foto: Instagram @luisafernandaw

La influencer y Pipe Bueno emprenden con una nueva aplicación telefónica

Cuando todavía su restaurante de comida mexicana, Rancho MX, aún no ha tomado vuelo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya están pensando en un nuevo emprendimiento, de hecho, ya lo están materializando. La influencer y el cantante no solo se dedican a sus vocaciones personas, sino que también buscan generar entradas extras muy sustanciosas.

En una entrevista desde Día a Día, programa transmitido por Caracol TV, los padres de Máximo revelaron que están dedicándose a una nueva aplicación teléfono, pero se reservaron los detalles. Sin embargo, desde sus cuentas personas se conocieron otros datos.

Luisa Fernanda W tiene alojada en la bio de su perfil el nombre de la app que se llama @bbf_app. Al ingresar en ella nos topamos con Best Friend Famoso. “¡Llega para entretener y sorprender! La app que te conecta con tus personalidades favoritas. ¡Descárgala muy pronto en App Store y Play Store!”, se lee en la descripción del proyecto.

Así luce la interfaz inicial de Best Friend Famoso. Foto: Captura de pantalla

Pues resulta que BFF ya tiene también habilitada una página web donde por supuesto hay más información. “De una manera fácil, rápida y sencilla, adultos y niños podrán acceder a sus talentos favoritos, recibir canciones, mensajes, videos e incluso poder contratarlos a tan solo un click”, reseña la plataforma.

Todo parece indicar que será un canal para que cualquier usuario pueda conectar con algunas celebridades, seguramente como ellas, y contratarlos para algún evento especial o incluso para dar un saludo personalizado.

