Esto es lo que opina el ex novio de Daniella Álvarez sobre su nueva relación con Daniel Arenas

Lo que por varios meses fue un rumor finalmente ya está confirmado: Daniella Álvarez y Daniel Arenas son novios. La primera aparición pública de esta pareja fue en la inaguración de la fundación de la expresentadora de El Desafío: The Box.

Esto, después de que el actor le escribió en una de sus publicaciones de Instagram que ella era la “mujer de sus sueños”. Desde entonces, los tórtolos se han llenado de mensajes positivos y buenos deseos.

Y uno que no dudó en opinar sobre el nuevo romance de la también modelo fue nada más y nada menos que su ex pajera, el actor español Lenard Vanderaa.

Ex novio de Daniella Álvarez opina de su nueva relación

Desde que se conoció que Daniella Álvarez tenía un nuevo amor, muchos querían conocer cuál era la opinión al respecto de su ex pareja. Por su parte, Vanderaa aprovechó para expresarse en una entrevista con Univisión.

“Hemos vivido muchas cosas. Hemos tenido una relación de tres años o más. También emprendimos juntos y montado negocios juntos, hemos vivido cosas muy bonitas y eso es algo que al menos por mi lado, no se olvida”, aseguró el intérprete.

El actor español ha demostrado que su relación de amistad con Daniella Álvarez es verdadera. Foto: Instagram @lenard.vanderaa

También fue enfático al asegurar que aunque quedaron en buenos términos, no se volvería a dar una oportunidad con ella. También destacó que le desea lo mejor en su nuevo romance.

“Daniella y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Si lo volviéramos a intentar ya sería una locura, además ella creo que ya está con otra persona. Yo siempre le voy a desear lo mejor y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete, pues bueno para adelante. El tiempo es la mejor cura”, puntualizó.

Recordemos que el actor y la presentadora finalizaron su noviazgo en diciembre del año pasado, sin embargo la noticia fue pública meses después cuando Daniella le dedicó un mensaje en redes sociales.

“El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, aseguró a través de sus historias en Instagram para agradecerle el haber estado con ella en los momentos más difíciles.

El curioso detalle que pocos conocen de su prótesis

Como ya es de conocimiento general, en junio del año pasado le amputaron la pierna izquierda a Daniella Álvarez un momento que marcó su vida y la de muchos de sus seguidores. Esto ocurrió debido a una isquemia, surgida tras una intervención quirúrgica de emergencia por una masa en su abdomen.

Desde ahí, Daniella ha superado muchos obstáculos y ha generado la admiración de muchas personas al no perder ni su fe ni fortaleza. Después de pasar por varias cirugías, finalmente la presentadora perdió su pie y parte de la extremidad.

Luego de más de un año, adaptada y fortalecida a su nueva vida, ahora la artista ha querido revelar un curioso detalle que dejó sorprendido a muchos fans. Daniella contó que ella calza 39 pero que su pie con prótesis quedó más pequeño.

“Amo mis pies 🥰🙌🦶 y ¿quieren saber algo? Mi pie protésico es talla 38 y mi pie real 39” dijo. Según su explicación, lo hacen así para que sea más fácil ponerse el zapato o la sandalia. “Quienes tenemos prótesis sabemos lo difícil que es 😅 Pero bueno, eso es lo de menos 😊”, reiteró.

La modelo y ex reina de belleza tiene más de 3,8 millones de fans en su cuentya oficial. Foto: Instagram @danielaalvareztv

Te puede interesar:

Epa Colombia venderá ropa interior y asegura que tendrá más éxito que con las keratinas

La conmovedora razón por la que Yeferson Cossio nunca supo de qué murió su papá