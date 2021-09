La conmovedora razón por la que Yeferson Cossio nunca supo de qué murió su papá

Yeferson Cossio es uno de los influencers colombianos más destacados del momento. El joven antioqueño fue reconocido por realizarse un implante de senos por un reto y aunque fue muy criticado en ese entonces, se ha ganado el cariño de muchos con buenas acciones.

El también modelo fue entrevistado hace poco por el actor Jorge Enrique Abello en su programa Night Night, transmitido por Instagram. Y en esa oportunidad además de hablar de lo difícil que fue su infancia y cómo salió adelante, también se tocó un tema muy sensible: la muerte de su papá.

El progenitor del influencer falleció hace tres años, sin embargo, sigue siendo un tema muy sensible para él. Para la audiencia del live fue impresionante conocer que Yeferson Cossio nunca se enterara qué le causó la muerte a su papá, pero la razón es muy conmovedora.

Yeferson Cossio revela por qué no sabe de qué murió su padre

En la entrevista de Jorge Enrique Abello también estuvieron presentes el comediante Iván Marín y el periodista Yamid Amat Serna. Todos, incluyendo el actor, quedaron atónitos cuando reveló aquel duro escenario que vivió el adinerado empresario.

“Él se acostó a dormir y no despertó. No tenía una enfermedad ni nada por el estilo y, además, falleció muy joven, de 46 años (…) A los dos o tres días, mi hermana pensó que él estaba borracho en su habitación y nada, intentamos hasta lo imposible pero no se pudo (hacer nada para salvar su vida)”, comentó contó Yeferson Cossio, mientras el resto de artistas permanecía enmudecido.

Para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en el organismo de su padre, lo más efectivo era practicarle una autopsia, sobre todo porque se trataba de una muerte natural. Sin embargo, someterse al proceso era desperdiciar sus órganos, y en el corazón de su familia estaba donarlos.

“Si le hacíamos autopsia no podíamos donar ninguno, porque los laceran toditos y pues, la verdad, saber de qué se había muerto mi papá no lo iba a devolver a la vida, pero sus órganos sí podrían devolvérsela a muchas otros”, afirmó el famoso de las redes sociales.

Y gracias a la decisión que tomaron, el cuerpo de su padre regaló oportunidades de vida a otras personas. “Como al año nos llamaron dos personas a darnos las gracias porque mi papá les había salvado la vida. Entonces la causa exacta no la sabemos, solo sabemos que su muerte dio paso a dos vidas más o quizás a más, pero eso no lo sabemos”, destacó Yeferson Cossio.

La vida del influencer no ha sido fácil

Él era apenas un niño y la partida física de su padre complicaba las emociones, la economía, la estabilidad. Sin embargo, su mamá se fajó hasta como vendedora de dulces en los buses de Medellín. “Muchas veces llegaba a la casa aporreada porque no les paran cuando se van a bajar, entonces les toca tirarse. Así que ella se caía, se raspaba”, relató Yeferson Cossio.

También sinceró que su mamá llegaba llorando a casa porque tanto ella como sus hijos tenúan hambre y había nada que comer.

Por si fuese poco, en los lugares donde compartía con sus amigos se producían balaceras. “Los juegos de infancia era cuando ocurrían esas situaciones. Nos poníamos a pensar qué armas serán, será que están disparando con rifle. Nos poníamos a apostar cuántas balas habían quedado nuevas en las fachadas de las casas. Literalmente, esos eran los juegos de nosotros”, relató el joven de 28 años.

