La Liendra reveló que empezará a subir “contenido de valor” en su cuenta de Instagram tras recibir críticas de sus seguidores

Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra es uno de los influencers colombianos más pólemicos del momento. Hace unas semanas atrás, el pereirano estuvo en la boca de todos tras el cierre de su cuenta en Instagram donde suma 6 millones de seguidores.

Casi 15 días mantuvo inactivo su perfil, sin embargo muchos usuarios aseguran que todo se trató de una estrategia para ganar más seguidores. Además, el joven de 22 años causó indignación al solicitar una cadena de oración para recuperar su cuenta.

La Liendra nuevamente está nuevamente activo y recientemente volvió a generar controversia, esta vez por su contenido. El novio de Dani Duke a través de sus historias dio varios tips de etiqueta y al parecer no fue del agrado de los internautas.

“Esto les va a servir mucho en su vida y es con mucho cariño”, dijo. Sin embargo, más adelante se enfureció porque recibió reproches de sus seguidores tras compartir ese contenido.

El creador de contenidos suma 6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

La Liendra anuncia cambios en su contenido

La Liendra apareció en su historias de Instagram anunciando que vienen grandes cambios en sus redes sociales después de recibir quejas de sus fans.

“Es increíble que hay varias personas que me dicen que ‘¿por qué subes unas historias tan bobas, tan aburridas, tan tontas?’ Pero les digo algo, será que el aburrido soy yo, o es usted que está acostumbrado al contenido de mierda, de la polémica, del chisme, de las peleas y ya si uno no hace eso, le aburre”, partió diciendo Mauricio Gómez.

Asimismo, el creador de contenidos aseguró que: “prefiero aburrirte, porque yo me siento orgulloso del contenido que subí”. “Yo prefiero venir a enseñarle algo que usted puede enseñar en su vida, que salir a hacer bobadas o a hablar de mí; eso no está mal, pero Instagram está llena de personas que hacen esto”, añadió.

Del mismo modo, reiteró que en su plataforma digital se empezarán a ver más seguido este tipo de contenidos. “Quiero empezar a hacer, esto que hice hoy, enseñarles a ustedes cosas muy bacanas, que le sirvan a su vida. Quiero empezar a hacer contenido de valor”, detalló.

Según el joven, a partir de ahora su perfil será diferente al de otros influencers.“Aquí yo quiero enseñarles cosas, sea de esto o de aquello, no sé, pero quiero aportarle cosas a su vida y que no me vea por solo verme”, expresó.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió las historias de La Liendra y los usuarios opinaron al respecto.

“Un curso de etiqueta dictado por la liendra, jajaja el chiste se cuenta solo”, “le dolió porque le dijeron la verdad”, “todo está mal cuando una persona que no termino el bachillerato me da clases de etiqueta”, “y después se le van los seguidores y pide cadena de oración”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Dani Duke asegura que su relación con el pereirano NO es por interés económico

Dani Duke compartió un video en el que habló sobre este tema y lo llamó “¿qué opino de..?” y un usuario le consultó: “Lo que dice la gente de que estás con Mauricio por interés”.

Para aclarar su relación, la joven respondió: “Yo pienso que todas las personas tenemos intereses cuando nos relacionamos con otras, ya sean tus amigos, tu pareja. Uno siempre va a tener un interés de por medio y tener un interés no es algo malo. Yo quiero estar con él este este momento porque me interesa su compañía, me interesa él como persona, yo aprendo todos los días de él (…) no tengo un interés económico si es a eso a lo que se refieren”.

Luego de su aclaratoria, la rubia se refirió a su economía. “Trabajo mucho, soy muy juiciosa con mi platica, me gusta invertir, hacer mis cositas, emprender. Gracias a Dios vivo súper bien, como una reina desde hace mucho, porque trabajo desde hace mucho”.

