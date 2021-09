¿Se comprometieron? Andrea Valdiri se deja ver con un anillo tras publicar dedicatoria a Felipe Saruma

No queda la menor duda de que Andrea Valdiri y Felipe Saruma tienen una amistad maravillosa, pero lo que más se preguntan los fans es si hay algo más entre ellos. Desde hace meses ha trascendido en las redes sociales que los dos influencers mantienen una relación sentimental, sin embargo, no está confirmado oficialmente.

Aunque se les ha visto juntos constantemente y muy cariñosos, incluso en una oportunidad Saruma bromeó con una supuesta pedida de mano, ninguno de los dos ha dicho que tienen un romance. Actualmente, los creadores de contenido se encuentran en Estados Unidos y pasaron el Día del Amor y la Amistad en el parque Walt Disney World.

Andrea Valdiri le dedicó mensaje a Felipe Saruma

En el marco de la especial fecha, la bailarina barranquillera sorprendió a sus 6,7 millones de seguidores de Instagram. A través del formato de historias compartió una serie de fotografías junto a Felipe Saruma en diferentes momentos de sus vidas.

En la preparación para el nacimiento de Adhara, cuando nació, disfrazados de ancianos, en una montaña rusa, en una piscina, cuando estuvo hospitalizada y él estaba a su lado, entre otros escenarios. Pero lo que más llamó la atención es que de fondo Andrea Valdiri colocó la romántica canción 999, de Selena Gómez y Camilo Echeverry.

Al final, ‘La Valdiri’ escribió una dedicatoria que, aunque pareciera hablar de un amigo, la canción y las fotos la contradicen.

“Cuida como un diamante la amistad verdadera, pues con los años se hace más valiosa. Gracias porque todo este tiempo me has entregado lo mejor de ti, eres una persona con un corazón muy noble y real, amo cómo eres con mis hijas, y eso no tiene precio”, partió diciendo.

“Que mi Dios siempre te bendiga y me de mucho tiempo al lado tuyo para celebrar todos tus triunfos. Siempre cuentas conmigo”, añadió la ex reina de belleza.

Pero no todo quedó ahí, pues más adelante en sus historias volvió a impactar a sus fans con otra imagen que dejó mucho que decir.

Los creadores de contenidos se han visto muy unidos los últimos meses. Foto: Instagram @andreavaldirisos

La influencer mostró un anillo que dejó dudas entre los usuarios

Andrea Valdiri grabó un mágico momento en Disney: un espectáculo de fuegos artificiales con el icónico castillo de fondo. Y aunque la grabación transcurría con normalidad, de repente mostró un anillo que llevaba puesto en el dedo anular de su mano izquierda.

Todo parece indicar que el colombiano aprovechó el viaje para pedirle la mano, sin embargo, vale la pena recordar que el día de su cumpleaños Andrea también llevó un anillo similar.

Las cuentas en Instagram que se dedican a compartir la vida de los famosos colombianos en redes sociales, compartieron el video de Andrea Valdiri y las opiniones están divididas.

Algunos aseguran que finalmente la también empresaria encontró el verdadero amor, y otros aseguran que todo se trata de una estrategía más para que ambos ganen seguidores.

Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni que tienen una relación sentimental, ni mucho menos que están comprometidos.

