Andrea Valdiri explica cómo gana dinero en el mundo digital y aparta la polémica por su lujosa cabaña

Para Andrea Valdiri las vallas publicitarias o ir hasta una tienda física para comprar son ideas que se han vuelto obsoletas. La influencer asegura que ahora todo está en las pantallas, en los teléfonos, lo que utilizó como ejemplo para explicar a sus seguidores cómo ha podido ganar tanto dinero.

La explicación de la famosa llega después que a través de las redes sociales le asociaran a “negocios malos”, pues solo así habría obtenido la plata para comprar la lujosa cabaña donde comparte constantemente con sus hijas Isabela y Adhara. Pero ella aprovechó la polémica y dio una cátedra con “amor y cariño”.

Así se gana Andrea Valdiri el dinero en el mundo digital

“Yo les voy a indicar este temita con amor y cariño porque veo a mucha gente como escandalizada: ‘está en malos negocios, ¿qué está haciendo esta vieja?, qué si la cabaña, que de dónde saca la plata’, ya te voy a explicar”, partió diciendo la también bailarina.

Reconoció que la tecnología es un tema que se debe “repasar, estudiar, tener conocimiento antes de hablar, porque hasta a mí me ha pasado y me ha tocado cerrar la boquita”. A su consideración, lo fundamental es no pasar por ignorante.

Además de sus dotes para bailar y su responsabilidad como madre, Andrea Valdiri ha demostrado ser una dura para los negocios digitales. Foto: Instagram @andreavaldirisos

“¿Cómo ganar dinero en el mundo digital? ustedes sabían que estamos en una era que todo es digital. Ya no es el volanteo, ya no es la valla publicitaria, ya no es el programa que pautaba ese montón de productos. No mi amor, todo es por aquí (toca su teléfono) ¿Ustedes saben que uno de los hombres más ricos del mundo es el dueño de Facebook?”, le preguntó a sus seguidores desde las historias de Instagram.

En este sentido apuntó que la mayoría de las aplicaciones telefónicas dedicadas a vender “han ganado millones” gracias a las redes sociales, donde “te miran masas de personas”.

“A mí me miran 6,7 millones de personas. Cada vez que yo pauto un producto ustedes no se imaginan cuántas ventas genero. ¿Se han preguntado cómo gano dinero? Mis amores esta es la manera como yo gano dinero y cumplo mis sueños”, destacó.

“Esta carita deliciosa vende”

Andrea Valdiri apuntó además que no todas sus ganancias se basan en publicar en sus cuentas de redes sociales y monetizar el contenido, sino también por las relaciones comerciales con distintas empresas. “Por el porcentaje que me dan, gano cuando soy imagen, esta carita deliciosa vende, esto vale”, dijo.

“Cuando yo hago los videos los paga Facebook, los paga YouTube, todas las plataformas”, reiteró la influencer.

A quienes la señalaban de estar en “malos negocios”, La Valdiri contestó: “Por Dios, entendamos que no todo es el lavado, el traqueteo, la vaina, qud de dónde saca la plata. Todo le meten malicia, no machis, si tú sigues pensando en eso no vas a avanzar y te invito a que avances mi amor”.

“Yo estoy hablando por mi experiencia de años trabajando en el mundo digital. Yo no hablo por otro influencer, ni por otra persona porque no conozco sus negocios pero sí te hablo por el mí”, selló.

Más de 6,7 millones de fans mantiene la influencer en su cuenta oficial. Foto: Instagram @andreavaldirisos

