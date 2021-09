El extraño “nombre artístico” que Epa Colombia utilizaba hace algunos años

Muchos de los que siguen a Epa Colombia en redes sociales asegurarán que se hizo famosa tras su polémica del Transmilenio, sin embargo, no fue allí cuando la joven influencer comenzó a grabar videos y a tratar de convertirse en la figura pública que es ahora.

Su seudónimo actual se originó en 2016, cuando se dio a conocer apoyando a la selección nacional de fútbol, pero incluso en ese momento ya mantenía sus intenciones de ser creadora de contenido. Pues resulta que Epa Colombia nunca fue el nombre que planificó para obtener seguidores, Daneidy Barrera ya tenía uno, pero con el tiempo decidió prescindir de él.

Antes de consolidarse como Epa Colombia, este es el “nombre artístico” que llevaba

Cuando comenzó a hacerse viral con sus ocurrencias y apoyo a la Tricolor, la influencer era invitada a distintas entrevistas y una de las que se recuerda fue en el programa Día a Día, transmitido por Caracol Televisión. En dicha oportunidad, en 2018, Daneidy Barrera fue presentada como ‘Chamitha Cheer’.

En las imágenes en video Epa Colombia luce una camiseta de la selección, como abiertamente se le veía en los estadios de fútbol. También se le aprecia más joven, conservada y con brackets en sus dientes, sin duda que muy distinta a lo que ahora le vemos en su cuenta oficial.

El “nombre artístico” de Chamitha Cheer terminó siendo omitido por la propia influencer. Y es que notó que Epa Colombia le daría mayor fama en las redes sociales. Incluso fue así como decidió llamar a su empresa de keratinas.

Algunos usuarios recordaron el pasado de la influencer y elogiaron su progreso. “Y ahora es empresaria, genera empleo y está regia con sus cirugías. Hasta mas plata tendrá que estos presentadores”, fue una de las reacciones.

“En esa época me caía súper mal, ahora cambié de parecer me cae muy bien, es tan auténtica y tan emprendedora”, “no me acordaba de ella , Dios mío qué cambio. Brutal. Qué rico poder avanzar en todos los sentidos, físico, personal y madurez” y “qué viva Epa Colombia. Una mujer totalmente auténtica”, fueron otros de los mensajes.

Más de 4,4 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @epa_colombia

El asalto a sus padres

Hace unas semanas la empresaria fue noticia por algo completamente diferente. Y es que sus padres fueron víctimas de un robo. Según mostró en sus redes, su papá se movilizaba por el sector de Fontibón cuando fueron embestidos por unos asaltantes. De acuerdo con información preliminar, todo se debía a una fuerte suma de dinero.

Al parecer llevaban en el carro cerca de 100 millones de pesos, ante esto el escolta de Gerardo Barrera, padre de la influenciadora, reaccionó y respondió con disparos y abatió a uno de los asaltantes. La otra persona logró escapar.

Pero el padre de Daneidy fue herido y hasta el momento no se conocía sobre su proceso de recuperación, por eso la empresaria mostró en un video cómo sigue su padre.

Te puede interesar:

¿Se comprometieron? Andrea Valdiri se deja ver con un anillo tras publicar dedicatoria a Felipe Saruma

Marbelle saca chispas en Twitter hablando sobre Masterchef: «Que se lo gana alguien hambriento… de fama»

Máximo, hijo de Luisa Fernanda W, ya le dice «tía Lala» a la hermana de Pipe Bueno