Epa Colombia quiere ayudar a Yina Calderón a dejar el alcohol: “¿Se imaginan cuánto empleo generaría en el país?”

Yina Calderón es una influencer a la que pocos le arrojan comentarios positivos. Las múltiples y fallidas cirugías, las constantes fiestas, su contenido polémico y sobre todo su sentido del discurso opuesto la han llevado incluso a perder su cuenta oficial de Instagram. Su colega de las redes sociales, Epa Colombia, asegura que todo fuese distinto si ella no consumiera alcohol.

A pesar de las fricciones personales y profesionales que han tenido las dos famosas, Daneidy Barrera difundió recientemente un video donde afirma que desea ayudar a Yina Calderón. “Ella necesita amor, amor de su familia, una persona que la aterrice, que le diga no vas a tomar más, porque los amigos no la van ayudar, la van es a hundir más”, expresó.

Para Epa Colombia, una Yina Calderón “juiciosa” sería muy exitosa

Los motivos de Daneidy Barrera para ayudar a la joven influencer pasan por dos motivos, el primero es que se siente identificada a través de las constantes críticas que ha recibido. “Las que te tratan mal, algún día te tratarán bien como lo hicieron conmigo, aquí ya no es de tirarnos, es de ayudar”, agregó en el material que republicó Rastreando Famosos.

Y la segunda razón es que Epa Colombia considera que Yina Calderón tiene una muy buena cantidad de seguidores en Instagram y otras redes sociales, pero necesita buen juicio para poder salir adelante y dejar ciertos vicios como el consumo frecuente de alcohol.

Sin embargo, no es tarea fácil que pueda acercarse a la actual comerciante de fajas. “La he buscado varias veces, pero siempre me dice que soy una hipócrita”, dijo Daneidy Barrera.

“Si Yina fuera juiciosa, no se imaginan cuánto empleo generaría en Colombia y a cuántas personas ayudaría, pero se deja llevar del alcohol y las malas amistades”, reiteró Epa Colombia, empresaria de keratinas.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado sobre las intenciones de su colega influencer, pero muchos aseguran que no tarda en aparecer. Hace algunos días, la también youtuber le pidió ayuda a Yeferson Cossio para recuperar su cuenta oficial de Instagram, pero este respondió para señalar que solo estaba “tratando de llamar la atención”.

Yina Calderón perdió su cuenta oficial tras un episodio que aún no ha sido bien aclarado. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

‘Chamitha Cheer’, el nombre artístico que antes portaba Daneidy Barrera

Cuando comenzó a hacerse viral con sus ocurrencias y apoyo a la Tricolor, la influencer era invitada a distintas entrevistas y una de las que se recuerda fue en el programa Día a Día, transmitido por Caracol Televisión. En dicha oportunidad, en 2018, Daneidy Barrera fue presentada como ‘Chamitha Cheer’.

En las imágenes en video Epa Colombia luce una camiseta de la selección, como abiertamente se le veía en los estadios de fútbol. También se le aprecia más joven, conservada y con brackets en sus dientes, sin duda que muy distinta a lo que ahora le vemos en su cuenta oficial.

El “nombre artístico” de Chamitha Cheer terminó siendo omitido por la propia influencer. Y es que notó que Epa Colombia le daría mayor fama en las redes sociales. Incluso fue así como decidió llamar a su empresa de keratinas.

Algunos usuarios recordaron el pasado de la influencer y elogiaron su progreso. “Y ahora es empresaria, genera empleo y está regia con sus cirugías. Hasta mas plata tendrá que estos presentadores”, fue una de las reacciones.

“En esa época me caía súper mal, ahora cambié de parecer me cae muy bien, es tan auténtica y tan emprendedora”, “no me acordaba de ella , Dios mío qué cambio. Brutal. Qué rico poder avanzar en todos los sentidos, físico, personal y madurez” y “qué viva Epa Colombia. Una mujer totalmente auténtica”, fueron otros de los mensajes.

La joven Daneidy Barrera es admirada por una gran cantidad de usuarios en Colombia. Foto: Instagram @epa_colombia

