Revelan cuánto cobra Carolina Ramírez por un saludo personalizado

Desde que se instaló la pandemia del Coronavirus, una gran cantidad de artistas colombianos (y de otros países) comenzaron a ingeniársela para generar ingresos extras, debido a las interrupciones en los rodajes y la escasez de proyectos. Fue allí donde surgió el negocio de los saludos personalizados, al cual también se ha unido la actriz Carolina Ramírez.

Gracias a su papel de Yeimy Montoya en la doble temporada de La Reina del Flow, la de Cali ha elevado su fama nacional e internacional. Este motivo le permite darse algunos lujos, como el dobrar una cantidad signiticativa de dinero por emitir un saludo o felicitación que sus seguidores le solicitan en alguna aplicación.

Esto es lo que cobra Carolina Ramírez por un saludo personalizado

Recientemente la actriz de 38 años terminó de grabar la tercera entrega de De Brutas Nada, que será emitida exclusivamente por Amazon Prime.

Según lo que se aprecia en el portal Famosos, Carolina Ramírez exige 244.871 pesos (65 dólares aproximadamente) para diseñar un saludo personalizado. La cifra es el doble de lo que cobra otro actor que compartió junto a ella en La Reina del Flow.

Más de 2,1 millones de fans le acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @carocali

No, no es Carlos Torres, sino Andrés Sandoval. El artista que dio vida a Juan Camilo Mesa “Juancho” solicita 122.435 pesos (32,30 dólares) por complacer a sus seguidores con un saludo.

El sitio web también detalló que Carolina Ramírez podrían demorar un día en contestar a la petición del cliente y entrega el saludo personalizado en aproximadamente una semana. Por su parte, Andrés Sandoval tarda pocas horas en responder, aunque invierte el mismo tiempo para otorgarlo.

La plataforma de Famosos está obteniendo un reconocimiento valioso, gracias a trabajar de la mano con estos artistas. Incluso algunos personajes como Pirry ya tienen disponible una suscripción mensual.

Así lució Caro Ramírez en el final de La Reina del Flow 2. Foto: Instagram @carocali

Caro Ramírez habló sobre su supúesta infidelidad a Jimmy Vásquez

Recordemos que está casada con el empresario argentino Mariano Bacaleinik desde el 2010. Pero su relación anterior fue con el también actor Jimmy Vásquez, quien la acusó públicamente de infidelidad tras 6 años de noviazgo cuando planeaban irse a vivir al exterior. Según él, la también bailarina llevaba saliendo tres meses con otro hombre y cuando se enteró se autolesionó.

Las declaraciones de Vásquez fueron en el año 2017, y aunque causó revuelo en redes sociales la actriz nunca se pronunció al respecto hasta ahora.

Hace unos meses atrás, la actriz fue invitada al programa de Omar Vásquez quien le da vida a Diva Rebeca y por fin habló sobre su supuesta infidelidad a Jimmy Vásquez.

“No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus móviles para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera”, dijo.

Sobre si fue infiel o no dijo: “¿La verdad? Ni me acuerdo. Probablemente no, porque hay una cosa que defiendo mucho en la vida y es la lealtad. Más allá de la fidelidad y de lo que sea, es la lealtad. Yo siempre he sido muy leal. Para poder irme de ahí no necesitaba de una infidelidad”.

