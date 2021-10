Yina Calderón afirmó que se alejará de las redes sociales: “No pude con ustedes”

Tras ser eliminada de los premios Latino Show, asegurando que fue humillada por aparentemente no saber caminar con los tacones que llevaba puestos, la influencer Yina Calderón sintió un detonante y tomó la decisión de alejarse de las redes sociales. Aunque no especificó si se trata de una ausencia temporal o definitiva.

Recientemente había recuperado una de las cuentas de Instagram que la plataforma le suspendió, por lo que se le vio más animada ante sus fans. Sin embargo, los últimos episodios le han dolido y no se siente respaldada por los usuarios de internet. Por tal motivo, dijo “chao”.

Así se despidió Yina Calderón de las redes sociales

Desde la historias de su cuenta alternativa, @yinacalderonguarachaa, la creadora de contenido partió diciendo: “Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no”, partió diciendo entre lágrimas.

Seguidamente, Yina Calderón expresó: “Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”.

Pero allí no acabó su pronunciamiento, porque la influencer no se marchó sin antes afirmar que “lastimosamente las redes sociales me hicieron mucho daño”. Asimismo, señaló que en los premios Latino Show se sintió “demasiado humillada”.

“Y nada, ya me voy, tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera, me voy a desaparecer. Y la gente que siempre me apoyó, les quiero decir que los quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida”, cerró la famosa de las redes sociales.

Sobre el tiempo que permanecerá ausente, Yina Calderón no precisó cuánto necesita para recuperarse de la decepción que siente. Sin embargo, asomó la posibilidad de que sean algunos meses, “cuando me sienta bien, tranquila y orgullosa de un cambio”.

Entre cirugías, la ingesta de alcohol, fiestas en pandemia y otras polémicas, la influencer ha sido muy criticada desde las redes sociales. Foto: Instagram @yinacalderonguarachaa

La ayuda que le ofreció Epa Colombia para dejar el alcohol

A pesar de las fricciones personales y profesionales que han tenido las dos famosas, Daneidy Barrera difundió un video donde afirma que desea ayudar a Yina Calderón. “Ella necesita amor, amor de su familia, una persona que la aterrice, que le diga no vas a tomar más, porque los amigos no la van ayudar, la van es a hundir más”, expresó hace un par de semanas.

Los motivos de Daneidy Barrera para ayudar a la joven influencer pasan por dos motivos, el primero es que se siente identificada a través de las constantes críticas que ha recibido. “Las que te tratan mal, algún día te tratarán bien como lo hicieron conmigo, aquí ya no es de tirarnos, es de ayudar”, agregó en el material que republicó Rastreando Famosos.

Y la segunda razón es que Epa Colombia considera que Yina Calderón tiene una muy buena cantidad de seguidores en Instagram y otras redes sociales, pero necesita buen juicio para poder salir adelante y dejar ciertos vicios como el consumo frecuente de alcohol.

“Si Yina fuera juiciosa, no se imaginan cuánto empleo generaría en Colombia y a cuántas personas ayudaría, pero se deja llevar del alcohol y las malas amistades”, reiteró Epa Colombia, empresaria de keratinas.

La creadora de contenido no reveló si también cesará su negocio de fajas. Foto: Instagram @yinacalderonguarachaa

Te puede interesar:

La Liendra no hará cadena de oración por su cuenta: Mis problemas «son ridículos» para otros

Luisa Fernanda W dijo que la caída de las redes sociales no le afectó: «Yo ni cuenta me di»