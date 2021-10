Andrea Valdiri estalla tras impedimento de la sociedad de salud para transmitir su cirugía

Tras vender boletas que oscilan entre los 70.000 y 225.000 pesos para ingresar al contenido exclusivo de su cirugía estética en Instagram, la influencer Andrea Valdiri apareció para informar que la sociedad de salud colombiana le está impidiendo hacer la transmisión en vivo.

“Resulta que la sociedad yo no sé qué vaina de salud no me permite trabajar, ni pasar mi en vivo y en directo, ni en plataforma ni en nada. Hipócrita, por eso es que este país está como está”, partió diciendo la famosa a través de sus historias.

Según reseña Alerta Caribe, veedurías (inspectores) en materia de salud en el distrito de Cartagena, lugar donde la bailarina se practicará la intervención, se pronunciaron tras el anuncio de la transmisión. “Con esto se viola la ética médica y hospitalaria, y hasta del mismo paciente”, dijo César Cárcamo, veedor de la localidad.

Seguidamente advirtió: “No podemos permitir esto. Mañana sale una persona y vende otra cirugía y se convierte en una actuación que va en contra del legal funcionamiento de la medicina. Este tipo de grabaciones solo son permitidas para temas científicos y académicos”.

Andrea Valdiri afirma que transmitirá el contenido en su página web

“¿Ustedes creen que yo me voy a quedar llorando en una página de Instagram porque me quitaron los en vivo?”, preguntó la creadora de contenido, quien luego arremetió contra quienes se oponen a su iniciativa. “Cuando pagan pa’ ver OnlyFans y mujeres que se encueran ahí no dicen nada”, dijo.

Asimismo, Andrea Valdiri explicó que la etiqueta “sin censura” crea malas interprentaciones. “Hay mucha gente que se quiere operar, pero quieren saber realmente cómo es la operación sin editar. Incluso si el médico o el pela’o que está estudiando pa’ medicina quiere mirar las técnicas del doctor puede verlo por ahí”, explicó molesta.

Pero de algo está segura La Valdiri y es que sí transmitirá su cirugía, así no sea por Instagram. “Apenas termine la cirugía, al minuto lo transmito en mi página web, no hay ningún problema, porque de que lo transmito, lo transmito. Usted no se preocupe que yo lo paso”, afirmó a quienes ya adquirieron sus entradas en formato normal y VIP, siendo esta última un poco más detallada.

Desde los comentarios, algunos usuarios mostraron opiniones divididas, aunque coincidieron que en redes sociales se aprecia contenido ofensivo que nadie censura. “Cada quien gasta su dinero pa’ ver lo que le da la gana”, “esa platica se perdió, porque en la página web lo sube gratis”, “ella dice que eso es ‘trabajo’, qué risa” y “no entiendo cómo perjudica al gremio. Andrea Valdiri se las canta a quien sea”, fueron algunas reacciones.

Más de 6,8 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri protege al cirujano Javier Soto

Luego de las contundentes palabras que soltó en sus historias de Instagram, la influencer publicó un comunicado donde afirmó que el doctor Javier Soto, cirujano que realizará su intervención, “no tiene relación comercial con el proyecto”, por lo que no se está beneficiando económicamente de un procedimiento ajeno a la cirugía.

También defendió al equipo médico del doctor Soto, así como al personal de anestesia y de salud de la Clínica CAPRI, lugar donde se practicará la operación estética.

Te puede interesar:

Epa Colombia revela el ataque de celos de su novia por besar a Lina Tejeiro: «Me bloqueó del WhatsApp»

Andrea Valdiri explica cómo gana dinero en el mundo digital y aparta la polémica por su lujosa cabaña