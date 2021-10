Epa Colombia revela el ataque de celos de su novia por besar a Lina Tejeiro: “Me bloqueó del WhatsApp”

El pico que Epa Colombia se dio con Lina Tejeiro, una escena pactada por ambas famosas para generar todo tipo de comentarios en redes sociales, terminó causándole celos a Diana Celis, novia de la influencer. Lo más impresionante del caso es que fue ella quien grabó el video.

“Usted se muere porque yo la bese, hágale pues”, le dijo Lina Tejeiro a Daneidy Barrera antes de ponerle la boca para que le estampara un pico. “Ella se moría de ganas”, expresó luego la actriz.

Pero más que encantada, Epa Colombia no pudo ocultar que está tragada por la artista de 30 años, tanto que en el primer pico se echó hacia adelante y luego le terminó “rogando” por más besos.

La novia de Epa Colombia sacó las garras de los celos

Tras todo el episodio con Lina Tejeiro, la empresaria apareció en sus historias de Instagran para hablar de su novia, pues al parecer terminó muy enojada debido al beso. Aunque ella expresa no entender la molestia, es probable que la insistencia para seguir besándole le pareció inapropiado.

“Ella me bloqueó del WhatsApp y ni me habló, pero no entiendo por qué está brava, ella fue la que grabó el video y yo le dije: ‘¿Mi amor lo hacemos? Ay amor nos va a ir super bien, y me dijo: dale amor y lo grabó’. Pero luego no sé amiga, me bloqueó y yo pues me acosté en la otra habitación”, contó Epa Colombia desde sus historias de Instagram.

Seguidamente la influencer detalló que Diana Celis no llegaría a casa y que seguramente se quedaría en casa de su mamá. “Yo creo que esta noche no va a llegar, creo que se va a quedar donde la mamá. Ya yo le envié un mensaje de texto, me dejó en visto así que… qué más, ya yo me voy a acostar a dormir”, dijo para finalizar.

Desde los comentarios, alguno usuarios aseguran que los celos de Diana surgieron porque es ella quien quería besar a Lina Tejeiro, pero esta “prefirió a Epa Colombia”. Incluso resaltaron que anteriormente la fubolista sí le puso los cachos, por lo que “ahora que se aguante”.

“Ahora se enoja, qué bobada por un beso, nadie te la va a quitar”, “marketing le llaman”, “que se vaya dice la canción”, “palo por palo no es trampa”, “pero si ella grabó por qué se enoja”, fueron otras de las reacciones de los internautas.

Así lució Epa Colombia en la noche donde se besó con Lina Tejeiro. Foto: Instagram @epa_colombia

Regaló keratinas a sus seguidoras

Para nadie es un secreto que el éxito de su empresa ha sido rotundo y sigue creciendo. La creadora de contenido ha ganado suficiente como para darse varios gustos y seguir expandiéndose.

En los últimos días ha dado de qué hablar por el beso con Lina Tejeiro, su participación en la fiesta de la actriz, lanzar dinero desde un helicóptero y ahora por regalar keratinas. Recientemente se le vio en el marco de la feria de belleza y salud que se realiza en Corferias en Bogotá, donde un gran grupo de seguidoras comenzaron a gritar cuando la vieron.

Por tal motivo la empresaria, al ver la reacción de todas, decidió comenzar a regalar keratinas lanzándolas por el aire.

