Daniella Álvarez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Sale a la luz la primera foto que Daniella Álvarez y su novio se tomaron juntos

En redes sociales tiene bastantes seguidores pendientes de su vida.

De hecho, en su cuenta de Instagram ya tiene un poco menos de cuatro millones de fanáticos.

Allí, muchos están atentos a su vida, su salud y su progreso.

Y es que para nadie es un secreto que durante el 2020 la presentadora tuvo que enfrentar un momento muy difícil.

Esto, después de que encontrara una masa en su abdomen, por la que fue operada.

Durante la cirugía hubo una complicación y debido a una isquemia, la presentadora perdió su pie y parte de su pierna izquierda.

En redes sociales documentó todo su proceso y dejó ver la resiliencia con la que afrontó el gran cambio en su salud.

La también modelo tuvo una recuperación bastante rápida, comparada con otras personas que han tenido que adaptarse a la pérdida de uno de sus miembros.

Con fotografías y videos mostró las terapias con las que se adaptó a la prótesis.

No todo fue sencillo, y sufrió varias caídas, de hecho, hoy en día necesita apoyo para algunas cosas.

Sin embargo siempre se mostró muy positiva en cuanto a su recuperación.

De hecho, ayer dio una noticia con la que emocionó a miles de personas.

Y es que, a pesar de que sus médicos le habían dicho que no volvería a mover su pie derecho con mucho esfuerzo y terapias ha logrado hacerlo.

“El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, escribió.