Daniella Álvarez es una de las influenciadoras más comentadas del país. Después de mucho esfuerzo, Daniella Álvarez mostró que ya puede mover su pie

Esto, desde que el año pasado enfrentó una prueba que puso en riesgo su vida.

Tras pasar por una cirugía para retirar una masa en su estómago, tuvo una isquemia.

Debido a esta, sus piernas se quedaron sin oxígeno por un momento, y la que más sufrió fue la izquierda.

Con un video en sus redes sociales, Álvarez afirmó que tendrían que amputarle su pie y parte de su pierna.

La presentadora se mostró positiva frente a su diagnóstico todo el tiempo.

Además recibió el apoyo de sus familiares, amigos y seguidores, quienes velaron por su pronta recuperación.

Por otro lado, su pie derecho también resultó afectado por la isquemia.

Aunque este no fue tan grave y no tuvieron que amputarlo, a Daniella le dijeron que no podría volver a moverlo.

Esto, porque sus nervios habrían sufrido algunos daños que afectarían a su pie para siempre.

Desde entonces la también exreina no se rindió y ha intentado recuperarse con ayuda de terapias.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram ha dado una buena noticia a sus seguidores.

“El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado”, escribió

Acompañando el texto, la presentadora publicó una serie de videos mostrando que ya puede mover su pie.

Después de mucho esfuerzo, Daniella Álvarez mostró que ya puede mover su pie

“Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza pero ahí voy. Les comparto estos Videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros”, escribió.

Como era de esperarse miles de personas se han alegrado por sus logros.

Y es que en los comentarios de la publicación han afirmado que “nada le queda grande”.

Además, resaltan su actitud y su fe, con las que ha conseguido seguir avanzando.

Parece que este no es el final del proceso de Álvarez, quien sigue trabajando para recuperar lo que más pueda de su vida antes del incidente.

Sin embargo, este no ha sido una limitación en su vida, pues ella ha afirmado que todo ese proceso la ha hecho más fuerte.

Por ahora miles de personas siguen felicitándola y enviándole mensajes de ánimo.

Mientras que esperan que ella siga documentando sus avances para sus seguidores.

Recordemos que…

Daniella Álvarez anunció que abrió una fundación para ayudar a personas en condición de discapacidad

Hace unas semanas Daniella, compartió en sus redes sociales que la Fundación Daniela Alvarez ya era un hecho:

“Empieza un sueño a hacerse realidad! Mi @fundaciondanielaalvarez que más que una fundación es un sueño para compartir con muchas personas, que como yo, están en condición de discapacidad”.

Además dio un especial agradecimiento a la compañía que la ayudó en todo su proceso :“Quiero agradecer a mi casa ortopédica @ottobockandina, al equipo que no solamente me puso de Pie otra vez, sino que además quiso unirse y ser mi aliado en una tarea que será maravillosa!!” escribió.