Daniella Álvarez es una de las presentadoras más comentadas del país. Gracias a este detalle, médicos de Daniella Álvarez aseguran que sobrevivió a su cirugía del 2020

Esto, desde el 2020 pues tuvo que luchar por su vida tras ser operada.

Y es que durante los primeros meses del año notó que tenía una masa en su abdomen.

Durante la operación para extraerla, sufrió una complicación que causó una isquemia.

Debido a esta, la modelo perdió su pie y parte de su pierna izquierda.

View this post on Instagram

El cambio en su vida fue bastante grande, y sus familiares estuvieron junto a ella, apoyándola todo el tiempo.

Lo cierto es que en la mayoría de sus publicaciones en ese entonces, es su mamá quien está a su lado.

Asimismo, a través de redes sociales la presentadora ha mostrado todo su proceso.

Desde entonces ha tenido gran mejoría, y ya ha vuelto a hacer algunas de sus actividades favoritas.

Entre estas, está el baile, la natación, correr, montar bicicleta y regresar al gimnasio.

En Instagram, Álvarez ha mostrado sus avances y reveló que se recuperó en tiempo récord.

Esto, porque quería estar lista para presentar ‘El Desafío The Box’ junto a Andrea Serna, y así fue.

View this post on Instagram

Para nadie es un secreto que la también influenciadora es fanática del ejercicio.

De hecho, así ha sido durante toda su vida, incluso antes de su accidente.

Ahora, en una de sus publicaciones en redes sociales, Daniella reveló un duro detalle que le confesaron sus médicos.

Y es que su anestesióloga le aseguró que el ejercicio y la actividad física le salvaron la vida.

Esto, porque de no tener su estado físico, habría sido poco probable que sobreviviera a la cirugía.

“Mi anestesióloga me dijo: si no hubieras hecho el deporte que has hecho en tu vida, no hubieras logrado salir de tu operación”, escribió.