Daniella Álvarez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Daniella Álvarez se sinceró sobre efecto que causa su prótesis y no le gusta

En redes sociales tiene bastantes seguidores pendientes de su vida.

De hecho, en su cuenta de Instagram ya tiene un poco menos de cuatro millones de fanáticos.

Allí, muchos están atentos a su vida, su salud y su progreso.

Y es que para nadie es un secreto que durante el 2020 la presentadora tuvo que enfrentar un momento muy difícil.

Esto, después de que encontrara una masa en su abdomen, por la que fue operada.

Durante la cirugía hubo una complicación y debido a una isquemia, la presentadora perdió su pie y parte de su pierna izquierda.

En redes sociales documentó todo su proceso y dejó ver la resiliencia con la que afrontó el gran cambio en su salud.

La también modelo tuvo una recuperación bastante rápida, comparada con otras personas que han tenido que adaptarse a la pérdida de uno de sus miembros.

Con fotografías y videos mostró las terapias con las que se adaptó a la prótesis.

No todo fue sencillo, y sufrió varias caídas, de hecho, hoy en día necesita apoyo para algunas cosas.

Sin embargo, ya retomó actividades deportivas como correr, nadar y una de sus pasiones, bailar.

Daniella se ha mostrado más que feliz por esto, y siempre se ha mostrado muy fuerte y positiva.

Ahora, se ha sincerado en su más reciente publicación de Instagram sobre algo que no ha salido tan bien.

Allí afirmó que antes de usar la prótesis, en realidad se sentía muy cómoda con su cuerpo y esto incluía a su muñón.

Tanto así que le preguntó a su fisioterapeuta si creía que se vería mejor con la prótesis.

La presentadora aseguró que se acostumbró a verse sin la prótesis y se sentía cómoda de esa manera.

No obstante, ahora que tiene su prótesis, la situación es distinta y se ha acostumbrado.

Por eso, escribió que se siente “desnuda”, o que “le hace falta algo” cuando no la usa.

Álvarez no ha dudado en afirmar que no le gusta sentirse de esa manera.

“Siento que me descubro, que me hace falta algo, un efecto que además no me gusta sentir porque amo siempre mostrarme tal cual como soy”, afirmó.