El aplaudido mensaje de Carolina Cruz para Daniella Álvarez por su relación con Daniel Arenas

Carolina Cruz presentadora del programa Día a Día y el actor colombiano Daniel Arenas tuvieron uno de los romances más polémicos.

Ahora la duda del fin de su relación volvió a sonar luego que el actor oficializara su relación con Daniella Álvarez.

Y es que Daniella y Daniel empezaron a ser vistos juntos y de paso cariñosos, con el pasar de los días y ante la duda de muchos oficializaron su relación.

Todo esto se dio en un evento en el que Daniella presentó su fundación con la que espera ayudar a personas que al igual que ella, han perdido una extremidad de su cuerpo.

A través de las redes sociales, muchos los han felicitado por su relación, entre ellos Carolina Cruz, quien tras escribir un comentario en la publicación, muchos la admiraron.

Y es que muchos pensaban que la relación de Cruz no había terminado en buenos términos con el actor. Sin embargo ella hace un tiempo habló al respecto y despejó cualquier duda.

“Estábamos en tiempos diferentes. No hay personas que no sean para uno, sino que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a ‘Dani’ y a mí. Lo quiero y tengo los mejores recuerdos con él porque fue un gran hombre conmigo”, dijo Caro Cruz.