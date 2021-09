Yeferson Cossio aclaró que Yina Calderón nunca le ha pedido ayuda para recuperar su cuenta de Instagram: “Está llamando la atención”

Según lo cuenta ella misma, a Yina Calderón se le han agotado prácticamente todas las opciones para intentar recuperar su cuenta de Instagram, la cual fue suspendida hace algunos meses. Sin embargo, la influencer tiene un “as” bajo la manga, el problema es parece haberse equivicado en el método para solicitar ayuda.

“La gente me escribe que por qué no he recuperado mi cuenta. Le he escrito a todos los hackers de Colombia y nadie puede. Solo hay una persona que me puede ayudar, pero no me ha ayudado, pero yo sé que si nos juntamos él lo hace”, se sinceró la creadora de contenido a través de un video publicado en la red social.

El nombre de este aliado sería Yeferson Cossio, a quien aseguró no conocerlo en persona, sin embargo, está segura que solo él podría sacarla de la situación. “Ayúdenos muchacho. Vea yo a usted no lo conozco, tampoco a su novia, a su hermana, nada, pero si usted me ayuda a recuperar mi cuenta se lo juro que voy a quedar en deuda por siempre para usted”, dijo Yina Calderón.

La polémica influencer afirmó que ha hecho de todo para recuperar su cuenta oficial. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

Así le contestó Yeferson Cossio a Yina Calderón

Desconcertado ante el video de su colega de redes sociales, el joven youtuber afirmó que lo dicho por Yina Calderón es “una completa payasada”.

Sin ánimos de expresar que no esté dispuesta a ayudarla, Yeferson Cossio aclaró que ella nunca le ha solicitado algún tipo de apoyo. “Yeni y yo hemos hablado, de vez en cuando chateamos, cosas así, de negocios, lo que sea. Pero nunca me ha siquiera insinuado que necesita ayuda, nunca”, dijo en sus historias de Instagram.

Por tales motivos, el influencer está convencido que Yina Calderón tendría otras intenciones y una de ellas es figurar en redes sociales. “Una chica que tiene mi contacto directo, que no me pide ayuda, que hablamos, y luego sale en las historias llorando: Yeferson ayúdame. Pa mí eso es solamente una estrategia pa’ llamar la atención y no necesita ayuda”, dijo.

Yeferson Cossio ya alcanza los 6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yina le pide a sus seguidores que estudien: “Este mundo de las redes es efímero”

A través de un video que fue tomado por la cuenta Colombia Clic, la influencer ofreció una reflexión ante lo sucedido con su cuenta, la de La Liendra y el caso de Epa Colombia.

Cabe destacar que en aquel entonces La Liendra también tenía suspendida su cuenta de Instagram, pero finalmente pudo recuperarla. Por su parte Epa Colombia estaba afrontando y asimilando la sentencia económica y de cárcel que le habían impuesto por el acto de vandalismo al Transmilenio.

“El mensaje que queda de todo esto es lo siguiente, chicos: las redes sociales, todo este mundo es efímero, se puede ir, un día no puede haber internet y se va Instagram, mientras que hay algo que nadie les puede quitar, solamente la muerte, y se llama el estudio”, dijo Yina Calderón al inicio del material.

Seguidamente reiteró: “Así que estudien, edúquese, haga una carrera, no se ponga ‘no, es que yo quiero ser influencer’. A ver, puede ser influencer, pero primero termine su carrera, porque mire lo que está pasando, nos están inhabilitando y quedamos desde cero”.

