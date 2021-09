Santiago, ex participante de ‘La voz kids’, contó su error de haberse inscrito en la audición de México

A pesar de que su pasaje por La voz kids terminó en la segunda ronda, el jovencito Santiago sigue con sus sueños a tope. No cabe duda de que quiere ser un referente venezolano de la música, por lo que el reality show de Caracol Televisión fue un primer paso en el camino de su carrera profesional.

Luego de haber quedado eliminado se conocieron algunos detalles de su participación, pero hubo una anécdota curiosa que afortunadamente pudo remediarse en su inscripción a la audición de la competencia.

Por error, Santiago se inscribió en La voz kids de México

Más que un paso en falso digámosle perseverancia, porque no cualquiera lo hubiese vuelto a intentar. Resulta que el pequeño decidió entrar al programa por su propia cuenta, lo que significa que él mismo entró a la página oficial de internet e hizo su inscripción para la audición.

En entrevista con Día a Día, Santiago confesó que debido a un insólito error terminó poniendo su nombre en la edición de México. “Me inscribí en la de México, pero luego me di cuenta que lo había hecho mal”, contó durante la charla en el matinal.

Luego fue su padre, Roger Vargas, quien ofreció más detalles del curioso momento. Un día el pequeño Santiago llegó a la casa de Medellín y sorprendió con el comentario: “Papá, me inscribí en La voz kids“. Sin embargo, fue allí cuando se dieron cuenta del error.

“Cuando me mostró se había inscrito en la de México”, dijo entre risas a El Pitazo.

Pero Santiago fue muy perseverante, y aunque el error le dejó muy cabisbajo, con el paso de los días se recuperó y se motivó a intentarlo una vez más, esta vez sí en la edición colombiana. Y como premio a su insistencia, lo llamaron para que asistiera a la audición.

“Como a los tres días me motivé y otra vez le hice, ahora sí en la de Colombia. Luego de eso me llamaron cuando estaba en una clase de música y yo la verdad que no lo podía creer”, dijo Santiago en Día a Día.

Su padre le había recomendado aguantar un poco más, para estar más preparado, pero Santiago no le hizo caso pues sentía que era su momento. “Yo le había dicho que esperara para que estuviera mejor preparado, emocional y psicológicamente, porque es un mundo difícil. Pero le recordamos que pase lo que pase es un grande”, dijo Vargas.

Ahora Santiago va por Europa

Tras haber sido aceptado en Colombia y México, el joven cantante de 12 años ahora se atrevió a una nueva inscripción, esta vez para cursar estudios en Alemania. En el mismo matinal que transmite Caracol afirmó que está buscando una beca para estudiar en Europa, pero de momento no ha obtenido respuesta.

“Todavía no nos han llamado, pero sí apliqué”, dijo Santiago, quien no pierde la fe de que pronto tendrá que hacer maletas. Uno de sus objetivos principales es seguir aprendiendo de la música y convertirse en un gran representante de América Latina.

