La Liendra recuperó su cuenta de Instagram: “Volvimos, gracias por la linda energía y sus oraciones”

Se acabó la angustia para La Liendra quien permaneció por casi 15 días con su cuenta oficial de Instagram bloqueada, sin embargo, finalmente la recuperó. Muchos usuarios se dieron cuenta que el perfil estaba activado nuevamente.

Sin embargo, el pereirano decidió compartir un emotivo video para confirmar la gran noticia. En la grabación se observa cuando La Liendra se entera que su cuenta está disponible nuevamente y con todas sus publicaciones y sus más de 6 millones de seguidores intactos.

El novio de de Dani Duke no pudo contener la emoción y empezó a gritar y celebrar en compañía de unos amigos.

El creador de contenidos finalmente recuperó su cuenta con más de 6 millones de seguidores. Instagarm @la_liendraa

La Liendra ya tiene activa nuevamente su cuenta oficial

“Todo lo que pasa en la vida tiene un porqué, deja de cuestionar las cosas y acepta… si el de arriba quiere las cosas así, no puedes hacer nada más que confiar en él y seguir caminando”, escribió La Liendra en la descripción del reel.

“Por muy oscuro que sea el camino. Volvimos, gracias por la linda energía y sus oraciones”, añadió el influencer. Recordemos que en una oportunidad, al ver lo complicado que era recuperar su perfil invitó a sus seguidores a una cadena de oración para poner la situación en las manos de Dios.

Esta petición la realizó en una cuenta de respaldo que se abrió para seguir en contacto con los usuarios donde alcanzó un poco más de un millón de seguidores en pocos días.

Sin embargo, muchos criticaron a La Liendra por solicitar una cadena de oración para recuperar una cuenta en una red social cuando existen problemas en todo el mundo de mucho peso y que afectan a miles de personas.



“Felicidades brother”, “qué bendición, qué felicidad”, ” Amén bro Dios es fiel”, “Hp qué felicidad tan inmensa por ti”, y “Buena esa luchador”, fueron algunas de los mensajes positivos que recibió el creador de contenidos tras recuperar su perfil.

El influencer habló sobre su economía cuando no tenía activa la cuenta

El hecho de haber tenido suspendida su cuenta por casi 15 días, hizo que se corriera el rumor que La Liendra tiene problemas financieros, sin embargo él aclaró que no.

“Lo más importante en la vida, más allá de la plata, son la familia y los amigos. Los invito a que piensen más en lo que tienen que lo que no tienen”, partió diciendo.

“Yo no voy a estar sufriendo por una cuenta de seis millones, no, voy a disfrutar lo que tengo, mis amigos y mi familia”, empezó su mensaje el creador de contenido.

Además, habló sobre su estadía en su pueblo debido a que muchos piensan que está sin dinero porque apareció durmiendo en un colchon en el piso y llegó sin camioneta.

“Estoy viviendo mi vida, mi vida no es una cuenta de Instagram, estoy con mi mamá y con mis panas. Si quiero hacer historias las hago, si no quiero no las hago”, aseguró.

También destacó que: “no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios, invertí y tengo mi apartamento, no se preocupen por mí”.

“Me da mucha risa la gente que cree que me cerraron la cuenta y yo perdí mi plata, obviamente me perjudicó, pero mi plata yo la tengo ¿qué les pasa? Mi plata está ahí, mi PH ya está pagado, mi camioneta también, tengo casa en Pereira, una finca, sea como sea yo voy a tener plata. La gente que piensa que estoy pelado es como estúpida”, cerró.

