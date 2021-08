Aumentan rumores de una relación amorosa entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma: la influencer fue hospitalizada y él se encargó de cuidarla

Cuando pensamos en Andrea Valdiri y Felipe Saruma parece haber una historia de amor implícita. Una reciente situación donde el creador de contenido apoyó fielmente a la bailarina acrecentó los rumores sobre una posible relación amorosa que aún no ha sido contada.

Desde el nacimiento de Adhara, el hombre luce más ligado a la famosa colombiana. Incluso se la ha visto compartiendo con la bebé, hecho causó ternura en las redes sociales. Ahora, fue una nueva situación volvió a juntarles.

Hospitalización de Andrea Valdiri dio motivos de su “amor” con Felipe Saruma

Aunque informó que no se trataba de una situación grave, la influencer le comentó a sus 6 millones de seguidores en Instagram que debió ser hospitalizada. Quiso ser prudente con los detalles para no preocupar a sus fans e inicialmente aclaró que estaba bien.

“Primero, para que no se preocupen, yo estoy bien. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que llegan a los 30 años, pero entonces nada, yo después les contaré, pero estoy bien”, dijo Andrea Valdiri desde el hospital.

Al compartir las imágenes en sus historias de Instagram, la gran sorpresa es que Felipe Saruma era su acompañante en la habitación donde estaba hospitalizaba. Justo cuando grababa su estadía en el centro hospitalario, el también influencer entró y causó sensación en las redes sociales.

Con dos paquetes de chocolate, tímido, pero sonriente y decidido, Felipe Saruma se sentó a su lado y ella expresó estar muy agradecida. “¿Ya ven por qué lo amo tanto?”, dijo Valdiri mientras el famoso acomodaba sus pertenencias.

Acto seguido, ella le preguntó: “¿por qué me consientes tanto?”, pero él se decidió a sonreír y a sobrellevar su vergüenza con mucha prudencia.

Pero ojo, porque no era una visita de un par de horas. Felipe Saruma era el acompañante oficial de Andrea Valdiri mientras estuviera hospitalizada. De hecho, en sus historias añadió otro mensaje: “Todo juicioso, arma su camita”, y después emocionada agregó: “Ay no, si vieran cómo me cuida este hombre”.

En los comentarios, algunos de los fans afirmaron que si aún no eran pareja, solo era cuestión de tiemó. Sin embargo, otros advirtieron que podía tratarse de un amor de “hermanos” donde Saruma podría estar ilusionado. El tiempo nos dirá qué es lo que realmente ocurre.

Ambos influencers han aparecido en redes sociales para compartir videos de entretenimiento. Foto: Instagram @felipesaruma

La bailarina cuenta las dos cosas más difíciles que ha atravesado en su vida

Aunque muchas personas prefieren evitar hablar sobre las circunstancias difíciles que han atravesado, ella decidió abrir su corazón públicamente y contarle a sus fans.

La famosa se refirió a dos circunstancias: una pública y otra familiar. Andrea Valdiri partió recordando una oportunidad en la que vulneraron su intimidad publicando una fotografía privada.

“Públicamente me afectó algo y es que tuve una relación y me colocaron una foto pública desnuda, en mi intimidad. Eso me afectó, pero lo entendí cuando pasó todo, supe quién fue y bueno ahí está esa persona andando en la vida normal, pero eso me afectó muchísimo”, aseguró.

Todo indica a que se refirió a la foto íntima que se filtró a principios del 2019 de ella desnuda junto a su pareja de ese momento. Según la imagen, se trató del futbolista Michael Ortega.

Seguidamente, Andrea Valdiri se refirió a la situación familiar más complicada que ha atravesado. “Como familiar, algo que me haya afectado muchísimo fueron unos temitas de mi papá cuando yo estaba más pequeña, eso sí me afectó muchísimo, me marcó mucho mi vida”, dijo.

Asimismo, la influencer asegura que los problemas que tuvo con su progenitor le han afectado en sus relaciones sentimentales.

