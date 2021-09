Pampita enternece las redes con fotos en pijama junto a su bebé recién nacida: “Muero de amor”

El pasado 22 de julio Ana Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, se convirtió en mamá por quinta vez. La modelo argentina y su esposo Roberto García Moritán se sienten plenamente feliz con la llegada de Ana, y así lo expresan públicamente.

“Se imaginarán cómo estoy: enamorada, embobada. Estamos con Rober que no podemos parar de mirarla, de tocarla, de llenarla de besos, estamos en las nubes, como cualquier papá obviamente”, dijo la argentina en programa Pampita Online de Canal Net.

La pequeña tiene un poco más de un mes de vida, y se ha convertido en la protagonista de las publicaciones en Instagram de su orgullosa mamá. Y cada vez que aparece, los seguidores de la también conductora se derriten de amor como es el caso del más reciente posteo.

La conductora y su esposo están plenamente felices con la llegada de la princesa Ana. Foto: Instagram @pampitaoficial

Las fotos en pijama de Pampita y la pequeña Ana

En las últimas horas, Pampita compartió unas postales junto a su bebé Ana luciendo unas hermosas pijamas de color blanco. “Domingo en Pijama”, escribió la famosa en el post que hasta el momento suma más de 563.300 ‘likes’.

Como era de esperarse, las reacciones a las tiernas imagénes no tardaron en aparecer resaltando la belleza de la pequeña Ana. “Ay muero de amor”, “qué hermosas”, “no puedo creer lo bella que es Ana”, “la imagén más linda para comenzar un domingo” y “sos una mujer increíble, fuerte y mereces tú momento de paz y felicidad”, fueron algunos de los comentarios plasmados en el post.

Hace una semanas atrás, Pampita reveló el significado del nombre de su bebé con una tierna foto familiar. “ANA: benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien! la mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios”, escribió la artista.

“Gracias al cielo por este regalo que nos llena de emoción y nos colma el alma de tanto amor… Esta es Ana, nuestra hija tan buscada, esperada y amada. Bienvenida a esta familia”, añadió.

Recordemos que la trasandina y el empresario se casaron a finales del 1019 y Ana es la primera hija fruto de esta relación.

La modelo sorprendió bailando el caño a dos semanas de dar a luz

Una gran sorpresa fue la que dio Pampita hace unas semanas atrás en un capítulo de Showmatch, cuando llegó a la pista y bailó el caño con una sensual coreografía a pocos días de de dar a luz.

Apenas unas semanas después del nacimiento de la pequeña, Pampita retomó sus labores en televisión y regresó a su programa Pampita Online y a Showmatch. Fue en este último espacio, en donde sorprendió con un baile que le valió los aplausos de los televidentes, del jurado y del animador Marcelo Tinelli.

“Tremendo, impresionante. ¿Hace cuánto que fuiste mamá?”, preguntó el conductor de El Trece. “Dos semanas”, contestó la argentina. “Dos semanas… ¡La rompió!”, comentó Marcelo Tinelli, evidentemente asombrado.

Pampita explicó que no pudo hacer muchas acrobacias en el caño debido a su estado físico tras el parto. “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo que subiera y bajara, pero todos los trucos invertidos imposible porque no me reacciona todo esto”, señaló.

Tras el sensual baile que realizó en pantalla, Pampita recibió aplausos en el estudio. “Gracias, yo disfruto mucho bailar. Y me animo, aunque haga el loco a veces. Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí“, comentó.

Te puede interesar:

Pamela Díaz recordó palabras de religiosos cuando participó en Miss 17: «Me tuve que ir»

Kathy Contreras dedica un amoroso mensaje a su bebita de 3 meses: «Quiero protegerte siempre»

Josefina Fiebelkorn presume su embarazo con una fantástica imagen desde la playa: «Pancita hermosa»