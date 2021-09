Pamela Díaz recordó palabras de religiosos cuando participó en Miss 17: “Me tuve que ir”

Un amargo recuerdo tuvo Pamela Díaz al recorrer Puerto Varas, su ciudad natal. Este sábado se estrenó un nuevo capítulo de Mochileros en TVN, y la conductora tuvo como invitado a su pareja Jean Philippe Cretton.

Asimismo, ‘La Fiera’ junto al periodista visitaron la majestuosa localidad del sur de Chile. Además de ir hasta lugares turísticos, fue inevitable recorrer sitios que le traen muchos recuerdos de la infancia y adolescencia a la figura televisiva.

La presentadora suma 2,5 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Pamela Díaz recuerda amargo momento en su colegio

Pamela Díaz y su pololo Jean Philippe Cretton visitaron el colegio donde estudió la famosa de 40 años. Pero lo que más llamó la atención de la audiencia fue la amarga experiencia que recordó Díaz de esa institución.

Todo empezó cuando la también modelo participó en el concurso Miss 17 y los directivos religiosos del colegio la echaron por “ser de mal ejemplo” para el resto de las chicas. “El colegio no estaba dispuesto. Quería que no pusiera que venía de acá, porque era un mal ejemplo para las niñas” contó Pamela Díaz.

Sin embargo, su mamá intentó intervenir para que no la dejaran si su cupo pero no tuvo éxito. “Mi mamá fue a pedir ‘por favor, se lo suplico’ y un cura le dijo a ella ‘la basura se va’ y ahí me tuve que ir“, añadiendo que cuando dijo “basura” se refería a ella.

Por su puesto, toda esta situación no solo afectó a Pamela sino también a su progenitora quien “se puso a llorar, el show y todo eso”. Del mismo modo, esta indignante situación también afectó las amistades que tenía en esa institución.

“Fue heavy, porque yo tenía a todas mis amigas acá y después no me hablaron más. No nos juntamos más”, cerró.

La presentadora y su pareja fueron hasta el colegio donde ella estudió. Foto: Captura de pantalla

Jean Philippe revela comentario que recibió por relación con ‘La Fiera’

No cabe duda de que el romance entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz se convirtió en uno de los temas más llamativos en el mundo del espectáculo durante el 2020. La pareja oficializó su relación en noviembre del año pasado, mientras esperaban abordar un vuelo a México.

Este tema es uno de los tantos que se abordaron en un nuevo capítulo de Mochileros, en el que el animador fue entrevistado por su propia pareja.

Durante el viaje tocaron distintos temas, incluyendo sus carreras profesionales. “Cuando yo partí, un productor me dijo que nunca iba a tener éxito en la televisión con mi pinta, porque yo tenía el pelo largo. El formato era que tenías que ser como Camiroaga o el Rafa”, confesó el animador.

También se refirió al plano amoroso, aludiendo a su relación con la animadora. En esa línea, reveló uno de los comentarios que ha recibido tras oficializar su romance. “He sentido harto eso de que ‘se volvió loco Jeanphi, anda con la Pamela Díaz’“, dijo.

“Al principio igual la gente no se podía imaginar que estábamos juntos“, comentó la animadora. “No me gusta pasar desapercibido en ningún lugar ni con nadie. Si voy a estar con alguien quiero que esa persona se recuerde de algo que yo le dije o de algo que hice. Y lo mismo en un programa, me gusta poner un sello”, agregó Jean Philippe.

