Rocío Marengo sufrió aparatosa caída en pleno ensayo de baile: “Me di un golpe terrible”

Producto de una fatídica descoordinación, Rocío Marengo sufrió una caída que recordará toda su vida. La modelo participaba en los ensayos del fin de semana para ShowMatch La Academia cuando en una maniobra con dos compañeros terminó en el suelo de forma insólita.

Cabe destacar que la famosa de 41 años se ha consolidado con el grupo de baile, siendo una de las competidoras más aguerridas. Si bien “se sacó la cresta” en el momento, afortunadamente el golpe no pasó a mayores y pudo recuperarse.

La bailarina suma 889 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @marengorocio

La terrible caída de Rocío Marengo en un ensayo de baile

En la coreografía, reseña m360, la artista debía ser evelada por sobre la cabeza de uno de los bailarines para luego ser capturada por otro compañero. Fue precisamente allí cuando un error de cálculo le impidió llegar y le ocasionó el aparatoso golpe contra el suelo.

Roció Marengo quedó clavada en el piso con las piernas abiertas, mientras el bailarín que debía atajarla apenas pudo sostenerla por debajo de los brazos. “Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharré, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada”, expresó la mujer de origen argentino.

Tras ser atendida por su equipo de compañeros del ShowMatch La Academia, la modelo debió visitar a un médico para recibir tratamiento con antiinflamatorio y aplicación de calor en la zona afectada.

Los usuarios y seguidores de Rocío Marengo que conocieron sobre su accidente culparon a Pablo Juin, el bailarín que debía atraparla. Sin embargo, él se defendió en las redes sociales, afirmando que todo fue muy rápido.

“La vez anterior tomó más vuelo y la atajé dos pasos más atrás, que era donde la esperaba. Todo sucede en una milésima de segundo. La sostuve como pude de las axilas. Si no…”, explicó a través de Twitter. El compañero de Rocío Marengo añadió que al menos pudo amortiguar el golpe.

Es alarmante la cantidad de gente que necesita insultar a alguien, no importa quien sea y aprovecha la primera oportunidad para hacerlo. Insultos irreproducibles que sienten que pueden tirar al aire así nomás sin que les respondan. — Pablo Juin (@PabloJuin_) August 31, 2021

La artista también saltó en apoyo a la versión y agradeció los comentarios de preocupación de los fans. “Fue un error de coordinación sumado al riesgo que quisimos correr por intentar hacer algo copado para que le guste al jurado y seguir en La Academia”, explicó.

Su encuentro con Benjamín Vicuña y China Suárez

El pasado mes de mayo, durante una conversación con Pamela Díaz en Instagram, Rocío Marengo desclasificó la historia del extraño encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña y China Suárez en un mall capitalino.

La argentina explicó que se encontraba en el recinto debido a un video que grabaría con la panelista de Me Late Prime. Ambas habían quedado de juntarse en un restaurante, pero casualmente se topó con la pareja de actores en los pasillos del centro comercial.

“Lo he entrevistado y lo saludé, buena onda. Y ella me miró con una cara… Yo me quedé con la duda si me había reconocido o no. Entonces llego al restaurante y le digo a Pame ‘con el gorrito, ¿se reconoce que soy yo?’. Y ella me dice ‘con esa voz de mierda es como para no ubicarte’“, detalló.

“Pero él me ubicó. La que yo no sé si me ubicó fue ella, porque me miró feo, fue ella. A lo mejor pensó que era una fan o algo así. Me miró muy raro”, comentó entre risas.

Te puede interesar:

Paty López viaja hasta Eslovenia para visitar a su familia: «Dejo a mi Chile querido»

Participante de «Yo Soy All Stars» sorprende a Cristián Riquelme al revelar su condición de salud

Josefina Fiebelkorn presume su embarazo con una fantástica imagen desde la playa: «Pancita hermosa»