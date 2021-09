Participante de Yo Soy All Stars impacta a Cristián Riquelme al revelar su condición de salud

Chilevisión transmitió un nuevo capítulo del programa de talentos Yo Soy All Star este marte y se vivió una situación que dejó al jurado impactado. El actor Cristián Riquelme estaba evaluando la participación de Soledad Arévalo, quién imitó a Marisela, y ocurrió algo inesperado.

El famoso de 42 años estaba dando sus comentarios a Árevalo y aseguró que: “tienes tanta voz que cuando estás en los coros aparece más voz que la de Marisela. Siento que tienes que adelgazar eso. Meterle más cuidado, sobre todo cuando parte la canción…”, sin embargo, fue interrumpido por la participante.

Y para sorpresa del actor, del resto del jurado y del público aclaró que estaba atravesando un complicado problema de salud que está afectando su voz y desempeño en el programa.

Cristián Riquelme se impactó con desconocida enfermedad de participante

La imitadora de Marisela no dejó terminar a Cristián Riquelme para revelar una situación de salud que está atravesando. “Me cuesta mucho un poco, bueno, antes cuando lo hacía, mi voz era muy parecida a Marisela”, partió contanto.

“Con el tiempo, y con algo en el camino que me pasó hace como dos semanas, que no entendía por qué venía tanto mi ronquera, me fui a revisar porque obviamente me preocupo de mi salud, además mi voz para hablar tampoco es la misma. Y lamentablemente tengo un quiste en mi garganta”, confesó.

Del mismo modo, Soledad Arévalo detalló que necesita someterse a una cirugía para continuar haciendo lo que más le gusta: cantar. “Tengo que operármela ahora. Descansando y operarlo para poder cantar por muchos años más obviamente“, dijo.

En ese momento, Myriam Hernández le dio aliento diciendo: “toda la suerte del mundo para ti”. Por su parte, Cristián Riquelme siguió con su evalucación.

“Bueno, tengo que evaluarte con una nota. Creo que es importante señalar que de eso va a depender tu carrera como Marisela. A ratos cuando tiraste el coro se raspó la voz y se me apareció Ana Gabriel en el raspado. Por lo tanto tu carrera en Yo Soy All Stars depende del trabajo que hagas con adelgazar la voz”, le dijo notablemente impactado con el testimonio de la participante.

Y para cerrar, Antonio Vodanovic recordó a otro participante que pasó por una situación familiar. “Quiero recordar a Steve Perry, que tengo entendido que se está reponiendo y con éxito de su operación a la tirodide. Cuando los imitadores fuerzan una voz, cuidado. Las cuerdas vocales, la laringe se complica. Les pasa también a los profesionales de muchos los, porque el tiempo cobra su efecto. Te cuidado con eso. La salud es muy importante“, aseguró.

Imitador de Steve Perry renunció en pleno programa

En plena transmisión del reality que emite Chilevisión, Nico Cid, imitador de Steve Perry, dejó a todos impactados tras revelar que por “motivos de fuerza mayor” iba a abandonar el programa.

El participante primeramente agradeció a todos los presentes por todo el apoyo que ha recibido. “Quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros, a todo el equipo de Yo Soy, por supuesto también quiero agradecer a toda la gente que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada”, dijo según detalla La Cuarta.

“La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego”, añadió.

Asimismo, la presentadora Millaray Viera le consultó si quería contar un poco más lo que estaba pasando. “Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego”, confesó el ex participante.

“Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello, para rehabilitarme luego, para mejorar pronto, y estar muy prontamente al 100 por ciento junto a toda la gente ahí que le gustan las canciones de Journey“, destacó.

