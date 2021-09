Kathy Contreras dedica un amoroso mensaje a su bebita de 3 meses: “Quiero protegerte siempre”

Kathy Contreras está viviendo una maternidad maravillosa. La ex chica reality se convirtió en madre el pasado 27 de mayo, y desde entonces, su cuenta de Instagram está repleta de imágenes y dedicatorias para su primera hija, a quien curiosamente llamó Selva.

La pequeña guaguita es fruto de su relación con Erich Muñoz. Cabe recordar que la ex Calle 7 había decidido tener el parto en su casa, pero las condiciones no estuvieron dadas y terminó dando a luz en la clínica. Aquel 27 de mayo lo recuerda como “el día más intenso de mi vida, pero el más hermoso al mismo tiempo”.

El tierno mensaje que Kathy Contreras le dedicó a Selva

Luego de haber cumplido tres meses de nacida, el pasado 27 de agosto, la hija de la artista luce hermosa y con muy buena salud. Así lo evidenció con una imagen que publicó este jueves en su cuenta oficial. Con su bebé en brazo y a través de un espejo, la postal ya supera los 11 mil ‘likes’.

Además, Kathy Contreras aprovechó el momento para afirmarle a su hija que siente conocerla “muchísimo más”. La dejó una dedicatoria especial y aseguró que ahora comprende lo que es el amor por los hijos.

“Te abrazo y no quiero soltarte, quiero protegerte siempre, me gusta tu olorcito, aún me recuerda el parto”, inició ecribiendo la influencer. “Desde esta semana después de tu cumple mes número 3 siento que te voy conociendo muchísimo más y tu reconociéndome a mí, cuando decían que te enamorabas de los hijos no lo creía o lo veía lejano hasta esta última semana que sí lo siento, y mucho”, destacó Kathy Contreras.

Con esta imagen, Kathy Contreras le expresó todo su amor a la pequeña. Foto: Instagram @kathy_co11

Finalmente añadió que su hija es “perfecta”, una expresó que tampoco comprendeía del resto de madres, pero ahora que lo vive en carne propia sabe a la perfección lo que significa.

“Siento muchísimo amor por mi hija y quiero gritarlo a los 4 vientos, para mí es perfecta y no entendía cuando decían eso las madres jejeje. Hoy sí lo comprendo en todas mis células”, selló en su mensaje.

Su reflexión tras convertise en madre

Selva, la bebé que ya tiene su propia cuenta de Instagram, nació luego de 21 horas de trabajo de parto, un periodo en el que incluso tuvieron que acudir a la clínica debido a los fuertes dolores que experimentó la modelo, razones por las que no pudo tenerla en casa, tal como quería.

Un poco después de un mes de nacida, Kathy Contreras se manifestó en las redes sociales contar cómo habían sido sus primeros días como madre. En primera instancia, destacó su cambio físico revelando que había perdido 9 de los 11 kilogramos que subió durante el embarazo.

“Subí 11 kilos y ahora a 8 días del parto bajé 9, y muchas me han preguntado qué hice…”, señaló.

La ex Calle 7 también compartió una extensa reflexión psicológica al respecto, destacando los cambios que ha experimentado a nivel interno en compañía de su hija.

“Entre ayer y hoy he tenido unos instantes contigo a solas, Selva, que me han permitido mirar hacia mi interior en silencio, donde en esa contemplación hacia dentro observo cómo ha cambiado mi vida y me doy cuenta el amor que siento por este vínculo que cada día se fortalece más mi pequeña mamífera”, dijo.

“Selva hoy por primera vez fuera de mi vientre acompañó a mamá a retomar la meditación y se siente muy bien”, agregó, indicando que su prioridad es seguir trabajando en el autoconocimiento, el autocuidado y el amor propio, ya que “los primeros meses, mamá es el hábitat del bebé, y bebé percibe cómo está mamá. Cansada, pero motivada con co-crear realidades en base a la consciencia y el amor”, expresó Contreras.

Más de 425 mil fans acumula la modelo en su cuenta oficial. Foto: Instagram @kathy_co11

Lee también:

Vale Roth tiene una fuerte reacción alérgica y le harán hasta una biopsia: «Ok, me estoy asustando»

Participante del Discípulo del Chef renunció y dejó su puesto a otro participante

Rocío Marengo sufrió aparatosa caída en pleno ensayo de baile: «Me di un golpe terrible»