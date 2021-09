Participante del Discípulo del Chef renunció y dejó su puesto a otro participante

Este miércoles se vivió un momento impactante en el nuevo capítulo del Discípulo del Chef. Todo ocurrió en el duelo de eliminación cuando el el chef Sergi Arola decidió sacar a Víctor Zafrada Díaz .

El equipo rojo se enfrentó al verde para evitar perder otro integrante. Asimismo, el desafío consistió en realizar tres platos que tuvieran como ingrediente principal el pescado.

Tras presentar sus preparaciones, el equipo liderado por Sergi Arola fue el que no logró encantar al experto culinario por lo que tenía que despedir a uno de sus discípulos. Por su parte, el chef eligió al Zafrada, sin embargo un participante interrumpió para darle un giro total a la situación.

Participante del Díscipulo del chef le dió su lugar al Zafrada

Fabricio Vasconcelos renunció al equipo rojo y cedió su puesto a Víctor Díaz. El bailarin y modelo abrazó al joven cuando estaba a punto de ser despedido y dijo: “ya no puedo cumplir con el programa, les pido disculpas a mis compañeros, de verdad no puedo seguir”.

Después, le dijo al Zafrada que se quedara en su lugar debido a que él tenia asuntos importantes que resolver. “Yo quiero que llegues a la final. Dicen que después de las cosas malas, vienen las buenas”, le aseguró.

También, se acercó al chef y le dijo: “eres un mandón, un cabrón, pero nunca me dio tanto placer que alguien me guiara como lo hiciste. El talento que tienes es realmente la impresionante”.

Las razones por las que abandona el programa

Sobre su decisión de dejar el espacio culinario transmitido por Chilevisión aclaró que es por problemas familiares. “Traté de pensar cómo hacerlo, yo no lo conversé con mis compañeros, a mí en lo personal, por problemas familiares y cosas de la vida que estoy tratando de evitar, quisiera sin ofender al chef y compañeros, yo de verdad no puedo más, quiero ceder mi puesto”, puntualizó.

Del mismo modo, agregó que “por un tema de salud tengo que hacer un viaje, ya no puedo cumplir con el programa, no puedo seguir”.

Por su parte, Arela aceptó su renuncia y comprendió la situación del bailarín. “Me sorprende, te entiendo, yo tengo una parte de mi familia lejos. Puedo imaginar tu angustia. No puedo decirte que no, te ennoblece más”, destacó el chef.

El bailarin aseguró que abandonó el programa por problemas familiares. Instagram @discipulochv

Zafrada saca risas tras pregunta sobre romances de sus compañeras

Un divertido momento fue el que protagonizó Víctor Díaz en El Discípulo del Chef, cuando le preguntaron por los romances de sus compañeras Giuliana Sotela y Kenita Larraín.

Ambas mujeres han hecho gala de la buena relación que mantienen, protagonizando llamativos momentos en pantalla. Uno de ellos ocurrió cuando se dieron cuenta que ambas habían tenido un romance con el cantante mexicano Luis Miguel.

“Yo lo conozco”, dijo Sotela. “Yo también”, respondió Kenita Larraín, preguntándole cuándo ocurrió su encuentro. “Recién divorciada de Marcelo (Ríos), así fue como lo conocí yo. Recién divorciada de Marcelo. Pero no quiero hablar más del tema“, contestó esta.

“Después me va a contar, pero en camarines”, insistió la numeróloga, agregando frente a la cámara: “Al parecer con Giuliana teníamos más cosas en común de las que pensábamos. Es muy chistoso”.

Tras el diálogo entre Giuliana Sotela y Kenita Larraín, Víctor Díaz fue invitado a entregar sus impresiones frente a la cámara. Sin embargo, su reacción provocó las risas de los televidentes. Y es que el joven dijo no entender por qué le preguntaban sobre el tema.

“No sabía. Pero ¿por qué me vienen a entrevistar para eso? ¡Qué me interesa la vida de ellas a mí!“, señaló, provocando diversas reacciones en redes sociales.

