Fernanda Ramírez rechaza la idea de verse “mejor” por usar maquillaje: “Lo encuentro fatal”

Desde que representó a Vivian en un remake fotográfico de Pretty Woman, hace un par de meses, la popularidad de Fernanda Ramírez en Instagram ha crecido. De hecho, ya suma más de 535 mil seguidores, con quienes le gusta compartir a través de sus historias con dinámicas de preguntas y respuestas.

Recientemente quiso complacer a sus fans con nuevas interacciones, pero durante la sesión un usuario le hizo una consulta (o sugerencia) que la actriz tomó con una postura muy personal, incluso real para el mundo femenino.

Fernanda Ramírez cuenta por qué no se maquilla cuando está fuera de la televisión

Su aclaratoria de belleza llegó luego que uno de los internautas dejara una pregunta poco habitual: “¿Por qué no te maquillas un poquito? Un abrazo, hermosa y talentosa mujer de luz”. Sin embargo, la artista de teleseries como Papá a la deriva y Juegos de poder quiso ser lo más honesta posible con su fan.

Para contestar, la actriz posteó una imagen donde luce sin maquillaje y dando un beso a la cámara. “Pienso en los 25 minutos que me demoro en desmaquillarme, en que me salen muchos granitos después y me da paja”, escribió Fernanda Ramírez en el inicio de su respuesta.

La imagen de Fer Ramírez para referirse al maquillaje. Foto: Instagram @lafernaramirez

Pero acto seguido dejó una opinión muy personal: “Encuentro fatal, además, el acostumbrarme a verme ‘mejor’ con maquillaje”. La actriz de 30 años quiso aclarar que ninguna mujer debe depender del rubor, un compacto o labial para lucir más hermosa, pues la belleza está en la naturalidad.

Su postura tampoco significa un llamado a no maquillarse, sino más bien un mensaje de amor propio, en el que las mujeres se sientan hermosas sin la imperiosa necesidad de aplicarse cosméticos de belleza.

El enorme desprecio de su padre

Fernanda Ramírez confesó uno de los momentos más difíciles que ha atravesado a lo largo de sus 30 años de edad. La actriz nacional fue una de las protagonistas de uno de los más recientes capítulos de La Divina Comida, transmitidos por Chilevisión.

Además de la intérprete, también estuvieron como invitados Renato Jofré, Agustín Pastorino y María José Necochea. Por su parte, Ramírez habló de un tema muy susceptible para ella: su papá. Contó que conoció a su progenitor cuando tenía 17 años, pero él la rechazó.

Durante la emisión de La Divina Comida, la famosa confesó que cuando conoció a su papá, él de inmediato habló mal de su mamá y le resaltó que él no podía ser su padre.

El episodio con su padre es uno de los peores que recuerda en su vida. Foto: Instagram @lafernaramirez

Ramírez recordó que el hombre le dijo: “yo tengo una familia, no pueden saber que tú existes, a mí me queda la caga en la vida. Olvídate de la idea que puedo ser tu papá“.

Del mismo modo, aseguró que fue el momento más duro de su vida y que espera poder cambiar su apellido pronto. “Yo quedé destrozada, me costó muchos años superarlo”, dijo profundamente conmovida.

Recientemente, a través de sus stories en Instagram la figura televisiva agradeció a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo que ha recibido tras sus declaraciones en el programa.

