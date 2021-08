El outfit total black que Begoña Basauri lució para celebrar sus 40: “Estás como el vino”

Entrar al cuarto piso de la vida le ha sentado maravillosamente a Begoña Basauri. La actriz cumplió 40 años este miércoles 25 de agosto y lo celebró en su cuenta de Instagram con un vestido negro que enloqueció a los 618 mil fans que la siguen en la red social.

Recordemos que la también locutora está participando en la actual temporada de MasterChef Celebrity y la llegada de su cumpleaños significó un sinfín de elogios por parte de sus colegas y los televidentes que disfrutan de su actuación en el reality show.

El total black de Begoña Basauri para festejar sus 40

Para muchas mujeres llegar a los 40 años resulta todo un desafío psicológico, la supuesta entrada al inicio de la vejez, pero estas no son más que perspecrtivas. Para la artista ha sido todo un hito lleno de belleza, estilo y aplausos.

“40”, fue lo único que escribió Begoña Basauri para la postal donde ya acumula más de 25.200 ‘likes’ y 450 comentarios. Para la imagen, la pelirroja aparece con un ajustado vestido negro, estilo total black, una atractiva pose y la mejor de las sonrisas.

Por supuesto que los mensajes no se hicieron esperar y varias figuras del espectáculo chileno decidieron felicitarla. “Hermosa, feliz cumpleaños”, “te amo amiga querida, que sean mucho más”, “te pasaste”, “felicidades mi guachita rica” y “divina”, fueron las reacciones de artistas como Diana Bolocco, Pancho Saavedra, Fernanda Urrejola, Connie Achurra y Fer Fuentes.

Cabe destacar que el cumpleaños de Begoña Basauri coincidió con el reencuentro que tuvo con la cantante María José Quintanilla. Ambas tuvieron una amistad muy bella cuando eran panelistas del matinal Mucho Gusto. Ahora, la actriz utilizó sus historias de Instagram para documentar el abrazo con la intérprete.

“Es que no saben quien me fue a saludar a la radio hoy”, indicó al enseñar fotos del momento. “Este abrazo me dio años de vida. No la veía desde abril del año pasado. El Covid ha logrado que los abrazos tengan otro significado”, expresó.

Así fue el reencuentro de Begoña y Coté Quintanilla. Foto: Instagram @basauri

JC Rodríguez recordó su romance con la actriz: “fue bonita la historia”

El pasado 12 de agosto, el programa Los Socios de la Hamburguesa contó con la participación de Julio César Rodríguez, quien habló sobre el buen momento que atraviesa en la televisión, y aspectos más personales.

Durante la entrevista con Pancho Saavedra, el presentador contó que el animador lo ayudó a acercarse a Begoña Basauri, con quien tuvo un breve romance en 2015.

“Es que Pancho me hizo gancho con la Begoña en Viña“, señaló, ante la impresión de Saavedra. “¡Cállate tú! Si no tenías que contar eso”, comentó el conductor de Lugares que Hablan, quien inmediatamente se cubrió el rostro, en señal de vergüenza.

Julio César Rodríguez explicó que no quería hablar mucho del tema, debido a que ambos involucrados se encuentran en pareja. “No quiero hablar demasiado al respecto de ese vínculo, porque primero que todo, Pancho podría quedar en problemas, y segundo, porque Bego está súper enamorada. Pero fue bonita la historia. Lo pasamos bien“, aseveró.

Más de 618 mil fans la acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @basauri

