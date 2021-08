Cristián Sánchez recordó la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a Diana Bolocco

Una de las parejas médiaticas chilenas más consolidadas y admirada por muchos es la conformada por Cristián Sánchez y Diana Bolocco. Los famosos se casaron en 2013 en una boda estilo campestre en Colina y tienen dos hijos en común: Facundo y Gracia.

Pese a que llevan años juntos, es evidente que el romanticismo y la complicidad está intacta entre ellos y así lo demuestran constantemente de manera pública. Asimismo, en el capítulo de estreno de la nueva producción de Canal 13, Los 5 Mandamientos, el periodista de ESPN reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa.

La pareja es una de las más consolidadas de la farándula chilena. Foto: Instagram @dianaboloccof

Cristián Sánchez reveló cómo le propuso matrimonio a Diana Bolocco

Cristián Sánchez confesó que le pidió en dos oportunidades matrimonio a la hermana menor de Cecilia Bolocco. Sin embargo, propuesta oficial fue en un viaje con su familia a Italia.

Asimismo, el conductor del programa Martín Cárcamo le enseñó al conductor de televisión un video que el mismo grabó la primera vez que le pidió la mano a Diana. Esto ocurrió en el departamento de ella cuando tenía 10 meses de relación.

“Llevábamos 10 meses y yo, mister ansiedad, dije ‘esta es la mujer de mi vida’. Y le regalé el anillo en el mismo lugar donde nos dimos el primer beso”, recordó Cristián, quién agregó que estaba muy asustado y le dijo que ese anillo solo era simbólico.

“Me grabé para tener el registro, y para que cachen el temor que yo tenía, ahí me puse el parche antes de la herida, porque le digo que no se pase rollos, que es sólo un símbolo, por si me mandaba a la…”, detalló.

Facundo y Gracia son el fruto del amor que se tienen. Foto: Instagram @dianaboloccof

La propuesta en Italia

Asimismo, Cristián dijo que el anillo que le dio a Diana permaneció guardado durante 4 años. Hasta que se organizó un viaje con la familia Bolocco en la isla de Capri, Italia y él aprovechó para hacer la propuesta oficial y tomó el anillo a escondidas de su pareja.

La idea inicial era pedirle la mano en una hermosa cueva marina llamada la gruta azzurra, sin embargo en el bote también estaba su cuñado así que lo postergó.

Dos semanas más tarde, en el cumpleaños de la destacada figura televisiva el famoso preparó todo para la esperada propuesta. “En el cumpleaños de ella, mi cuñada me dice ‘vamos a buscar la torta’. Entonces, estábamos poniendo la velita y ella (cuñada) llega y me dice: ‘esto es tan bonito todo. Aquí lo único que falta es el anillo. Y yo así: ‘acá lo tengo’. Y lo pusimos en la mitad de la crema chantilly”, detalló el Cristián.

Diana Bolocco vio el anillo en un trozo de torta junto a un romántico escrito en italiano y se emocionó en gran manera y su familia, quién aprecia mucho al presentador también. De hecho, contó que su suegro hizo que todos celebraran en familia la gran noticia.

“Se emocionó muchísimo. Mi suegro pidió champaña para todos y celebramos ahí. Fue precioso”, recordó el profesional. Diana y Cristián juntos han formado una hermosa familia e irradian mucho amor y felicidad.

“No me canso de mirarte… de admirarte. No me canso de quererte, de darte besos, no me canso de cuidarte, de seguir tus pasos y así caminar juntos, de abrazarte, de tocar tu piel, de adorarte, no me canso de agradecerte. No me canso porque TÚ eres ese combustible que no se acaba, y así… imposible cansarse”, le escribió el periodista a su amada en una oportunidad en Instagram.

