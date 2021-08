Betsy Camino y el futbolista Esteban Paredes tendrían un romance: un reloj los delató

Los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia no se pierdan una. En el más reciente episodio de Que te lo digo, programa que transmiten a través de Instagram, ambos aseguraron que la modelo Betsy Camino y el futbolista Esteban Paredes estarían teniendo un romance.

Si bien no se conoce el alcance del amor, las evidencias indican que al parecer hay corazón, pues lo han demostrado incluso con un beso. Y aunque pensaron que el fugaz roce de labios no sería captado, lo cierto es que ya es noticia para toda Chile.

Betsy Camino y Esteban Paredes son pillados dándose un beso

Todo comenzó con una reunión donde se vio a la hermosa cubana y al ex jugador de Colo Colo. Ambos estuvieron compartiendo en un balcón y cuando creían que nadie los veía se dieron un apasionado beso que llegó a las manos de Sergio Rojas y Hugo Valencia.

View this post on Instagram A post shared by Sergio (@sergio.rojas1) A partir del minuto 42:10 hablan sobre el beso de Betsy Camino

¿Pero cómo dieron con la identidad de Esteban Paredes? es la gran duda. Desde el video que mostraron en el live de Instagram se aprecia a Betsy Camino durante la reunión en un edificio frente al mar, ubicado en la región de Coquimbro.

Luego del comentado beso que ambos se dieron llegaba la tarea de identificar quién era su romance secreto. Para corroborarlo, los más curiosos ingresaron hasta el perfil oficial de la modelo cubana y avistaron un video en las historias que publicó ella misma.

En el material se aprecia que está brindando con otra persona, pero olvidaron que sí se apreciaba el reloj, que luego de los trabajos periodísticos, confirmaron que pertenecía al futbolista Esteban Paredes. ¡Vaya trabajo de investigación!

Más de 236 mil fans acumula la sexy cubana en su cuenta oficial. Foto: Instagram @betsycamino

Sus comentarios sobre Lisandra Silva

Durante el pasado mes de febrero, algunos famosos se dedicaron a recordar sus participaciones en el Festival de Viña del Mar, el que fue suspendido en 2021 producto de la pandemia. Asimismo, surgieron varios programas en torno al evento, como El lado B de los reinados del Festival de Viña, conducido por el experto en reality Francisco Halsinki, quien para ese entonces entrevistó a la ex reina de Viña.

Betsy Camino se refirió a su experiencia durante la candidatura y contó algunos pormenores, como la tensa relación que mantuvo con su compatriota, la modelo Lisandra Silva.

Según la cubana, su vínculo con Lisandra siempre fue distante. “En la isla somos once millones y cuando tú te encuentras a un cubano afuera uno lo siente como si fuera el primo hermano. Y no, no pasó en lo absoluto (con ella)”, partió diciendo.

Durante la entrevista recordó algunos hechos que vivió junto a Lisandra Silva, como ciertos conflictos ocurridos en pantalla. “Estamos ahí afuera y Lisandra como que no pesca, como que yo era una más. Y yo todo lo contrario. Decía ‘que rico que una cubana haya ganado un reality’. Yo no era ni conocida ni estaba en la tele cuando ella ya estaba ganando un reality”, dijo.

Finalmente, comentó que Lisandra Silva “es envidiosa y no sabe perder. Porque creo que hay miles de maneras. El cubano es una persona que es echá pá delante, se alegra por los demás. Quizás siento que vivió tanto tiempo afuera”.

“Ojo, lo repito, estoy hablando desde la experiencia mía. Pero el cubano es guarachero, que abraza, que tira la talla y ella no es así, no tiene nada que ver. Ni habla como cubana, no gesticula“, cerró.

Lee también:

¡Finalmente! Constanza Ríos y Guillermo Maripán confirmaron su relacióncon publicación en redes sociales

Renato Jofré contó cómo se le declaró a su pareja, 12 años mayor que él: «Fue mi profe en la universidad»